Mini PC con Windows 11 in super offerta a 139€ su Amazon: imperdibile

Approfitta dell’offerta speciale per il NiPoGi Mini PC, un concentrato di potenza e versatilità in un formato compatto. A soli 139,00€ invece di 149,00€, questo mini PC ti offre prestazioni elevate e una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus è alimentato dall’ultimo processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, con una frequenza fino a 3,4 GHz. Questo significa prestazioni più elevate, aumentate fino al 30% rispetto a generazioni precedenti, ideali per l’intrattenimento visivo, lo streaming, la navigazione web e il lavoro.

Con 8 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 256 GB, questo mini PC offre velocità di esecuzione ottimizzate e spazio sufficiente per i tuoi file. Inoltre, puoi espandere lo storage aggiungendo SSD/HDD SATA da 2,5″, ottenendo la flessibilità di archiviazione di cui hai bisogno.

Goditi un’esperienza visiva eccezionale con la grafica Intel UHD integrata che supporta la riproduzione di video in 4K UHD (4096×2160@60Hz). Con supporto per doppio schermo tramite le porte HDMI, puoi migliorare l’efficienza del lavoro e gestire più attività contemporaneamente.

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus garantisce una connessione wireless affidabile e stabile con WiFi dual-band 2.4G/5G. Sfrutta il Bluetooth 4.2 per collegare tastiere, mouse e altri dispositivi per un’esperienza senza fili completa. Approfitta di questa offerta e accedi a un mini PC potente e compatto che si adatta alle tue esigenze. Acquista ora e scopri la potenza di NiPoGi Mini PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.