Mini PC con Windows 11 in offerta a soli 199€: tanta potenza in un design compatto

Se stai cercando un mini PC potente e versatile che possa gestire una vasta gamma di attività, il NiPoGi Mini PC W-11 Pro potrebbe essere la soluzione perfetta. Con uno sconto del 29%, puoi portare a casa questo potente mini computer desktop per soli 199,00€ invece del prezzo mediano di 279,00€.

Una delle caratteristiche distintive del NiPoGi Mini PC è il processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione. Questo processore è in grado di raggiungere una frequenza massima di 3,4 GHz ed è progettato per offrire prestazioni eccezionali con un consumo energetico ridotto (15W). Le prestazioni di questo mini PC sono migliorate del 30% rispetto ai processori Gemini Lake, rendendolo ideale per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro.

Il NiPoGi AK1 Plus Mini PC è dotato di 16GB di RAM DDR4 e un veloce SSD da 512GB, che consente di archiviare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione aggiungendo un SSD/HDD SATA da 2,5″ (non incluso). Questo mini PC supporta anche funzionalità utili come il Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On.

Il NiPoGi Mini PC W-11 Pro offre connettività WiFi stabile sia a 2,4 GHz che a 5 GHz, consentendo una navigazione veloce e senza problemi. Inoltre, supporta la connessione Bluetooth 4.2, che ti consente di utilizzare tastiere e mouse wireless in modo pratico. Con questa connettività affidabile, questo mini PC si trasforma in una potente workstation per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Il NiPoGi Mini PC W-11 Pro offre potenza, versatilità e un design compatto. Grazie al processore Intel di ultima generazione, ampio spazio di archiviazione, supporto all’espansione e grafica 4K UHD, questo mini PC è pronto per soddisfare le tue esigenze. Approfitta di questo sconto del 29% e aggiungi il NiPoGi Mini PC al tuo setup oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.