Mini PC con Windows 11 e Intel Core i7 ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Mini PC AceMagician, attualmente in offerta su Amazon, offre una configurazione potente con l’Intel Core i7 11390H e la GPU Intel Iris Xe Graphics G7 96EU. Questo mini PC ultra-sottile è progettato per soddisfare le esigenze informatiche più complesse, garantendo prestazioni elevate e grafica di alta qualità.

Grazie all'offerta che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare questo potente Mini-PC compatto a 459€, con un risparmio di oltre 100€ sul suo normale prezzo di listino. Un vero e proprio campione del rapporto qualità-prezzo con una scheda tecnica robusta e completa.

Dotato di funzionalità avanzate, come lo sblocco con impronta digitale e altoparlanti integrati, questo Mini-PC della AceMagician offre comodità e sicurezza. Con connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2, potrai godere di una connessione veloce e affidabile. Il supporto a Thunderbolt 4 consente un trasferimento dati ultra-veloce e la possibilità di collegare fino a tre schermi contemporaneamente. Con 16 GB di memoria DDR4 e un’unità NVME SSD da 512 GB, il Mini PC AceMagician offre prestazioni rapide e fluide per tutte le tue attività informatiche. Questo mini PC versatile e affidabile è un’ottima soluzione per utenti che richiedono elevate prestazioni in un formato compatto. Approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa il Mini PC AceMagician e godere di un’esperienza informatica di qualità superiore.

