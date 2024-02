Mini PC con Windows 11 e 16GB di RAM in offerta: risparmi 150€

Questo avanzato Mini PC della Acemagician, con il suo prezzo scontato a 229€ grazie a un coupon di sconto da 150€, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di computing compatta e potente. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto. Inoltre, se lo desideri, potrai rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile, dividendo il pagamento in più rate al momento del checkout.

Questo dispositivo, con le sue dimensioni di soli 3,5×3,5×1,7 pollici e un peso di 203,7 grammi, dimostra come non sia necessario compromettere le prestazioni per la portabilità. Con un design che occupa meno della metà dello spazio rispetto ai mini PC tradizionali, è perfetto per mantenere una scrivania ordinata o per essere facilmente trasportato in viaggio o in viaggio d’affari, offrendo la comodità di un computer desktop senza l’ingombro.

Al cuore del ACEMAGICIAN Mini PC batte il processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che può raggiungere una frequenza turbo massima di 3,40GHz. Questa CPU rappresenta un notevole passo avanti rispetto alle generazioni precedenti, con un incremento delle prestazioni superiori al 35%, offrendo agli utenti la capacità di gestire compiti intensivi con facilità. Abbinato a una scheda grafica Intel UHD e al sistema operativo Windows 11 Pro, questo mini PC è una centrale elettrica capace di affrontare sia il lavoro che il divertimento.

La memoria da 16 GB LPDDR5 supera le prestazioni delle precedenti DDR4, garantendo una maggiore velocità di elaborazione e un consumo energetico ridotto. Questo, insieme a un’unità SSD da 1024 GB, non solo fornisce ampio spazio per file e applicazioni ma anche tempi di risposta rapidi, assicurando un’esperienza utente fluida e senza interruzioni.

In termini di connettività, il Mini PC spicca per la presenza di due porte Ethernet gigabit, che offrono una connessione Internet veloce e stabile, essenziale in un contesto lavorativo o domestico con molti dispositivi connessi. Le tre porte HDMI supportano il collegamento di fino a tre display 4K, una caratteristica ideale per multitasking o configurazioni di gaming, mentre la connessione wireless dual-band e il Bluetooth 4.2 garantiscono una connettività versatile e affidabile in ogni situazione.

Questo Mini PC in fortissimo sconto è una soluzione eccellente per chi cerca un hardware potente, efficiente e versatile. Che si tratti di lavoro, studio, intrattenimento o gaming, questo dispositivo offre prestazioni eccezionali in un formato incredibilmente compatto e leggero, rendendolo una scelta ideale per una vasta gamma di utenti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un enorme risparmio!