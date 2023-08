Mini PC con Windows 11, AMD Ryzen 5 e 16GB di RAM a solo 300€? Sì, grazie a questa offerta imperdibile

Il Beelink Mini PC W11 Pro è una soluzione desktop compatta e potente offerta a un prezzo scontato di 338,91€, rispetto al prezzo mediano di 429,00€. Con l’aggiunta di un coupon, gli acquirenti possono godere di un ulteriore risparmio di 38€. Insomma, grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, questo potente Mini PC lo pagherai solamente 300€.

Questo mini PC è dotato di un potente processore AMD Ryzen 5 5500U con 6 core e 12 thread e una frequenza di clock che raggiunge i 4,0 GHz, garantendo prestazioni elevate sia per le attività quotidiane sia per le applicazioni più esigenti. Grazie alla memoria RAM DDR4 da 16GB e al veloce SSD M.2 NVME da 500GB, gli utenti avranno un’esperienza utente fluida e veloce. C’è anche la possibilità di espandere la memoria fino a 64GB e di aggiungere ulteriore storage, se necessario.

In termini di connettività, la presenza del WiFi 6 e del Bluetooth 5.2 assicura connessioni wireless veloci e stabili. Inoltre, il Beelink Mini PC offre una varietà di porte, tra cui HDMI, USB, Type-C e Gigabit Ethernet, offrendo flessibilità nella connessione di vari dispositivi. Grazie alla potente grafica Radeon, gli utenti possono godere di un’esperienza visiva straordinaria con il supporto di tre schermi a 4K / 60Hz. Questo è particolarmente utile per chi ha esigenze di multitasking o vuole creare una postazione di lavoro o di intrattenimento multi-schermo.

Insomma, il Beelink Mini PC W11 Pro è una soluzione ideale per chi cerca un PC compatto ma potente, adatto sia per l’uso domestico sia per applicazioni professionali. Il suo design sottile e le prestazioni elevate, unite a un prezzo scontato, lo rendono un’opzione molto attraente per una vasta gamma di utenti. Non farti assolutamente scappare questa offerta!

