Mini PC con Windows 10 Pro e processore Intel a 99€: prezzo SBRICIOLATO

Questo spettacolare mini PC, super compatto, è equipaggiato con Windows 10 Pro e vanta anche la presenza di processore Intel. A bordo ci sono ben ben 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Un prodotto che, aggiungendo semplicemente mouse, tastiera e schermo, ti consente di creare in un attimo una postazione completa. Un vero e proprio PC desktop perfetto per lavorare, studiare e divertirti.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, approfittando di un prezzo assurdo su questa soluzione compatta: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 99€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Un prodotto spettacolare perché, con investimento minimo, ti permette di ottenere una postazione ovunque desideri. Infatti, complice l’ingombro minimo, potrai avere a disposizione tutto anche in poco spazio. Addirittura, se non disponi di un monitor, puoi facilmente attaccarlo tramite ingresso HDMI alla TV e avere un PC pronto all’uso, solo all’occorrenza.

A bordo di questa soluzione, come anticipato, c’è Windows 10 Pro, che fa affidamento sul processore Intel Celeron N3350 affiancato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione di tipo SSD. Uno spazio sufficiente, soprattutto per chi utilizza il computer per lavorare, studiare o divertirsi tramite Internet. Ad ogni modo, è possibile espanderla in autonomia, semplicemente togliendo il coperchio del dispositivo.

Per chi è adatto un prodotto di questo tipo? Essenzialmente per chiunque usi il computer per attività quotidiane legate anche allo svago, considerando che è perfetto per guardare un film, navigare sul Web, sui social e non solo. Di certo, non è il sistema per chi è alla ricerca di una soluzione da gaming o per pesante editing video: per tutto il resto, è possibile utilizzarlo senza alcun problema. Non mancano porte USB, 2 porte HDI, 1 VGA, un ingresso per il microfono e naturalmente connessione WiFi e Bluetooth.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, con questo mini PC a 99€ circa appena. Un ottimo prodotto, che puoi accaparrarti a prezzo assurdo: completa l’ordine al volo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in sconto è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.