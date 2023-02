Mini PC con Windows 10 Pro a 99€: occasione LAMPO strepitosa su Amazon

Un mini PC compatto, con a bordo Windows 10 Pro e processore Intel e tutto quello che serve per lavorare, studiare e svagarsi. Complice uno sconto lampo Amazon a tempo limitatissimo, puoi portarlo a casa a 99€ circa appena: completa l’ordine super velocemente però, l’occasione durerà solo per poche ore o fino a esaurimento delle scorte.

Un prodotto super compatto, al quale aggiungere solo uno schermo, una tastiera e un mouse. Dopodiché, sarà pronto all’uso e potrai iniziare subito a sfruttare il potenziale di Windows 10 Pro grazie al potenziale del processore Intel Celeron N3350 supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Se lo desideri, la quantità di memoria interna può essere facilmente espansa inserendo nell’apposito alloggiamento un SSD.

Un prodotto perfetto per le attività quotidiane, certamente non l’ideale per attività di “gaming spinto” o di video editing pesante, ma per tutto il resto potrai contare su questa eccezionale soluzione, adesso più economica che mai. Navigare su Internet, modificare documenti offline e online, guardare dei video, fare un giro sui social e un sacco di altre attività: questo computer è perfetto per l’utilizzo della maggior parte degli utenti.

Non perdere l’occasione di accaparrartelo in sconto lampo su Amazon. Completa l’ordine al volo per prendere il tuo mini PC con processore Intel a 99€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.