Mini PC con Windows 10 ad un PREZZO BOMBA su Amazon: tuo a meno di 90€

Oggi Amazon propone un Mini PC con Windows 10 Pro ad un prezzo decisamente interessante. Lo pagherai meno di 100€, un’occasione decisamente imperdibile considerate le specifiche avanzate di questo device.

È un dispositivo ultra compatto e leggero, ideale se cerchi di potenziare la tua postazione da home office senza creare inutili ingombri sulla scrivania, oppure se ti serve una soluzione di questo tipo per i tuoi viaggi di lavoro. Alimentato dal processore Celeron N3350, offre prestazioni veloci e un’esecuzione fluida. È dotato di connettività Bluetooth 4.2 e WiFi dual band per una connessione rapida e stabile. La dissipazione del calore è efficace, garantendo un funzionamento ottimale. È possibile aggiungere un’unità SSD per espandere la memoria e le porte USB 3.0 consentono un rapido trasferimento dei file. Il Mini PC Desktop offre un’esperienza di utilizzo versatile e potente, con dimensioni compatte che permettono di portarlo con sé ovunque.

Il Mini PC offre una buona dissipazione del calore per garantire prestazioni fluide e una maggiore efficienza lavorativa. La frequenza operativa di base è di 1,1 GHz/s, con una frequenza massima di 2,4 GHz. Il coperchio di raffreddamento del disco rigido aiuta a mantenere una temperatura di archiviazione ottimale tra -20 e 70°C. Inoltre, il Mini PC, che è equipaggiato con un SSD M.2 SATA da 512 GB, dispone di uno slot per espandere ulteriormente la memoria. È possibile anche aggiungere un’unità SSD da 1 TB o 2 TB per aumentare lo spazio di archiviazione. Le porte USB 3.0 consentono un rapido trasferimento dei file e sono presenti anche porte HDMI 2.0 e VGA per supportare la visualizzazione a doppio schermo per il lavoro, l’istruzione e il gioco. Non farti scappare questa offerta e acquistalo a soltanto 89,99€. Potrai aggiungere un ulteriore sconto dell’8% semplicemente selezionando l’apposita casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

