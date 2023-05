Mini PC con Windows 10 a soli 127€ su Amazon: taglia XS, scompare dietro al monitor!

Il Mini PC con Windows 10 in offerta su Amazon a 127€ che ti segnaliamo oggi è un dispositivo piccolo ma potente che offre prestazioni reattive e fluide grazie al processore Intel Celeron Apollo Lake J3455. Con una memoria DDR3 da 8 GB e uno storage SSD mSATA da 128 GB, garantisce un funzionamento veloce senza ritardi o interruzioni.

Ciò che lo rende unico è il design intelligente, con un alloggiamento di espansione libero che consente l’aggiunta di un’unità SSD o HDD da 2,5 pollici. Dispone di due porte HDMI per collegare due monitor e aumentare l’efficienza del lavoro. Inoltre, il supporto VESA consente di nascondere il mini PC sul retro del monitor o dell’HDTV, liberando spazio sulla scrivania.

Viene venduto con Windows 10 Pro pre-installato, questo Mini PC è pronto all’uso, offrendo una navigazione web facile e la riproduzione di video 4K. La connettività wireless 802.11ac Dual Band e le varie interfacce consentono di rimanere connessi a dispositivi esterni come proiettori, monitor e tastiere. Dotato di porte USB 2.0 e 3.0, porte HDMI 2.0, Ethernet Gigabit e molte altre opzioni di connessione, il Mini PC offre una grande versatilità.

La ventola di raffreddamento assicura una dissipazione del calore efficiente, mentre le impostazioni di accensione automatica e riattivazione LAN offrono maggiore comodità nell’uso quotidiano. Questo Mini PC è ideale per ogni scopo ed offre un’esperienza Internet veloce, connettività versatile e un design compatto. A un prezzo accessibile, è un’opzione conveniente per coloro che cercano un potente PC in un formato ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.