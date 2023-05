Mini PC con Windows 10, 8GB RAM, SSD e processore Intel a 118€ su Amazon

I mini PC sono diventati negli ultimi anni sempre più diffusi e richiesti dagli utenti. Questo perché offrono una buona qualità delle prestazioni e una grande versatilità di utilizzo. Infatti, i mini PC possono essere usati sia come computer domestici che come computer per l’ufficio, l’istruzione o l’intrattenimento. E poi possono supportare diversi sistemi operativi, dai più famosi ai meno conosciuti.

In questo caso, il Mini PC in offerta è dotato di Windows 10 Pro, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD e puoi acquistarlo su Amazon a soli 118,89 euro, invece di 189 euro con coupon sconto da applicare in pagina.

Mini PC in offerta: Windows 10 e non solo, scopri cosa sa fare

Il Mini PC NiPoGi è un computer desktop compatto e potente, dotato di un processore Intel Celeron J3455 quad core che ti offre prestazioni fluide e veloci. Puoi usarlo per navigare sul web, guardare video in 4K, lavorare con documenti e fogli di calcolo, giocare a piccoli giochi e molto altro. Con la modalità di risparmio energetico inoltre riduci il consumo di energia e il rumore.

La scheda include, come anticipato, una memoria RAM da 8 GB e una memoria SSD da 128 GB, che ti garantiscono spazio sufficiente per le tue applicazioni e i tuoi file. Inoltre, ha uno slot di espansione vuoto che ti permette di aggiungere un altro SSD mSATA o un HDD da 2,5 pollici (fino a 2 TB) per aumentare ulteriormente la capacità di archiviazione. Le due porte HDMI ti consentono di collegare due monitor contemporaneamente, per ampliare il tuo spazio di lavoro.

Non manca nemmeno una connettività wireless avanzata, con il Wi-Fi dual band 2.4G/5.0G che ti offre una connessione internet stabile e veloce: e se preferisci maggior sicurezza e affidabilità ecco anche una porta Ethernet Gigabit. La scocca dispone inoltre di quattro porte USB 3.0, una porta USB Type-C, una porta micro SD e un jack audio da 3,5 mm, per collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e accessori.

Facile da installare e da usare: basta collegarlo alla presa di corrente e al monitor, accenderlo e.. iniziare a usarlo. Ha già preinstallato Windows 10 Pro, che ti offre tutte le funzionalità e la sicurezza di cui hai bisogno. Ha anche un supporto VESA incluso nella confezione, che ti permette di fissarlo al retro del monitor o della TV per risparmiare spazio.

Non lasciarti scappare questa offerta su Amazon: il Mini PC NiPoGi è un computer desktop ideale per la casa, l’ufficio, l’istruzione o l’intrattenimento. Ordinalo ora e approfitta del coupon sconto da applicare in pagina per avere uno sconto totale del 37%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.