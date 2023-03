Mini PC con SSD da 256GB in offerta su Amazon: sta andando a ruba

Cerchi un Mini PC potente ma compatto il giusto da scomparire alla vista dopo che lo hai installato dietro al monitor? Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato esattamente quello che fa al caso tuo. Oggi puoi risparmiare quasi 100€ sull’acquisto dell’avanzato Mini PC Intel NUC 11. Il computer è equipaggiato con Windows 10 Pro ed è perfetto per potenziare la tua postazione da home office: Amazon lo propone a 543,99€, con un interessante sconto del 15% rispetto al suo normale prezzo di listino.

L’Intel Nuc 11 con il processore Intel i5-1135G7 di 11a generazione e sistema operativo Win10 è un mini PC di ultima generazione, dotato di una serie di funzionalità avanzate per offrire un’esperienza utente straordinaria. Con una frequenza turbo massima di 4,2GHz, 4 core, 8 thread e 8M di cache intelligente, il mini PC è in grado di fornire un’elaborazione delle prestazioni superiori, garantendo un’esperienza fluida e senza intoppi. Il mini PC è dotato di grafica Intel Iris Xe che supporta una risoluzione UHD fino a 8K per immagini straordinarie. Offre inoltre una maggiore capacità di memoria con uno slot DDR4 a doppio canale libero supporta l’espansione fino a 64 GB (32+32). È dotato di un’unità SSD da 256 GB (2280 M.2 SATA/PCIe) espandibile fino a 2 TB e di un ulteriore slot per HDD SATA da 2,5” (7 mm) per un massimo di altri 2TB.

Nonostante le sue dimensioni compatte (4,6 x 4,4 x 1,8 pollici), l’Intel Nuc 11 offre molte porte tra cui 1 porta HDMI 2.0, 1 porta Mini DisplayPort, 2 porte Thunderbolt, 3 porte USB 3.2, 1 lettore di schede SD, 1 porta LAN 1000Mbs e 1 jack audio da 3,5 mm. Il mini PC è inoltre dotato delle più recenti connessioni wireless con Wi-Fi 6 Dual Band 2.4 e 5GHz e Bluetooth 5.2, garantendo un ambiente di lavoro pulito ed efficiente. Insomma, come avrai ormai capito si tratta di un computer compatto e avanzato. Non farti scappare questa offerta e portatelo a casa per soli 543,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.