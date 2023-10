Mini PC con schermo LCD, SSD 1TB e 16GB di RAM in MEGA SCONTO (-50%)

Il Mini PC che ti segnaliamo oggi è un po’ diverso da tutti gli altri. La scocca del piccolo computer include infatti un display LCD che ti fornisce numerose informazioni sullo stato di forma del sistema. Una piccola chicca che si unisce ad una scheda tecnica interessante: il tutto ad un prezzo fortemente scontato di 239,50 euro invece di 479 grazie al coupon del 50% da applicare in pagina.

Mini PC con display integrato in offerta: le caratteristiche

Il Mini PC ACEMAGIC S1 è dotato, come detto, di un innovativo schermo LCD personalizzato. Questo schermo ti permette di monitorare facilmente lo stato operativo del mini PC, controllare l’ora, la temperatura e molto altro ancora. Ma la vera magia avviene quando personalizzi lo sfondo dello schermo LCD secondo le tue preferenze. Con l’illuminazione RGB integrata, puoi aggiungere un tocco di colore vibrante alla tua vita e al tuo lavoro.

Niente più preoccupazioni per lo spazio di archiviazione. Il Mini PC ACEMAGIC S1 è dotato di un SSD M.2 NVMe da 1TB, con la possibilità di espansione fino a 2TB grazie a due slot M.2 (uno accetta SSD SATA, l’altro è adattivo PCIE/SATA). Questo significa che avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi file e programmi, garantendo una maggiore efficienza nel multitasking.

Il Mini PC è alimentato da un processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12ª generazione, che raggiunge frequenze fino a 3,4GHz e dispone di una cache L3 da 6MB. Questo significa che potrai affrontare facilmente le sfide del lavoro d’ufficio, della formazione online, della riproduzione di video 4K e molto altro ancora.

Oltre a questo puoi contare sulla connettività avanzata con WiFi 6 dual-band 802.11ax, 2.4G + 5G integrato. La velocità di trasmissione massima raggiunge 9,6 Gbps, garantendo una navigazione Internet, uno streaming e un’esperienza di gioco più veloci che mai. Inoltre, le doppie porte LAN Gigabit offrono ulteriori opzioni per la costruzione della rete. Grazie anche al supporto Bluetooth 5.2, potrai connettere facilmente dispositivi wireless come tastiere e mouse.

Il Mini PC ACEMAGIC S1 è progettato per adattarsi facilmente al tuo spazio. Con dimensioni di soli 12,4 x 12,8 x 4 cm e un peso di 0,38 kg, è incredibilmente compatto. Puoi posizionarlo verticalmente o orizzontalmente grazie al supporto di base incluso, risparmiando così spazio sulla scrivania.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta per il Mini PC ACEMAGIC S1 su Amazon. Rendilo tuo oggi stesso per soli 239,50 euro, grazie al coupon sconto da spuntare in pagina. Trasforma la tua esperienza digitale con potenza e personalizzazione a portata di mano.

