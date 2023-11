Mini PC con Ryzen 7 e 32 GB di RAM: costa solo 344€ su Amazon

Per chi è alla ricerca di un Mini PC davvero potente e con un prezzo ridotto, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il Mini PC di TRIGKEY è disponibile, infatti, al prezzo scontato di 344 euro, grazie all’applicazione di un coupon sconto da 125 euro (per ottenere lo sconto basta spuntare la casella Coupon). Il PC è dotato di una scheda tecnica davvero ottima con processore Ryzen 7 5800H e 32 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta basta cliccare sul link qui di sotto.

Questo Mini PC è da prendere subito su Amazon

Il Mini PC TIGKEY in offerta è dotato di una scheda tecnica davvero ottima. Il modello in questione presenta il processore Ryzen 7 5800H, con 8 Core e 16 Thread, 32 GB di memoria RAM, 500 GB di SSD oltre a una dotazione completa di porte con DP + HDMI e Type-C.

Da notare che c’è anche la possibilità di utilizzare il WiFi 6 oltre che il Bluetooth 5.2. Considerando il prezzo a cui viene proposto, il Mini PC è la soluzione ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un computer compatto e potente, ideale per tanti contesti di utilizzo e con una dotazione di porte completa.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mini PC TRIGKEY descritto nell’offerta precedente con un prezzo scontato di 344 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che abbatte il costo del modello rendendolo uno dei più completi, veloci ed economici sul mercato. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.