Mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM e SSD da 512GB a soli 199€ su Amazon

C’è un’affare incredibile che sta aspettando di essere scoperto su Amazon: il Mini PC Kuu Mingar 3, una vera potenza racchiusa in dimensioni compatte, è disponibile a soli 199,99 euro anziché il prezzo di listino. Non perdere l’opportunità di portare a casa questo gioiellino tecnologico che offre prestazioni elevate e versatilità senza compromessi.

Mini PC in offerta: una scheda tecnica sorprendente

Al cuore di questo Mini PC batte un processore AMD Ryzen 7 3750H, con 4 core e 8 thread, e una frequenza di base di 2,3 GHz che può raggiungere fino a 4,0 GHz. La sua grafica Radeon RX Vega 10 garantisce un multitasking fluido, mentre l’hardware potente garantisce stabilità e prestazioni affidabili. Che tu stia lavorando su progetti di editing, navigando online, godendo di contenuti multimediali o impegnandoti in attività di programmazione, il Mini PC Kuu Mingar 3 è pronto a rispondere alle tue esigenze.

La memoria non è un problema grazie ai 16 GB di RAM DDR4, espandibili fino a 32 GB per gestire anche le attività più esigenti. Inoltre, il Mini PC è dotato di un SSD M.2 da 512 GB che offre spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file importanti. Con il supporto per due canali (HDD e SSD M.2 2280 SATA da 3,0 e 2,5 pollici), hai la flessibilità di scegliere come espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione.

Goditi l’esperienza visiva ad alta definizione grazie alle uscite HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) e Mini DP 1.4. Puoi collegare due display contemporaneamente, migliorando l’efficienza del lavoro e ottenendo aree di lavoro più ampie. Il Mini PC è progettato con attenzione anche alla dissipazione del calore, grazie al dissipatore di calore in alluminio e alla ventola di raffreddamento integrata.

Nonostante le sue potenti prestazioni, il Mini PC Kuu Mingar 3 presenta dimensioni compatte di 15x12x5 cm e un peso leggero di soli 0,5 kg. Con WiFi dual band e Bluetooth 5.0 integrati, puoi godere di connessioni wireless più forti e stabili. Le porte, tra cui RJ45, USB 3.0, HDMI, Tipo C e jack per cuffie da 3,5 mm, garantiscono una connettività completa con i tuoi dispositivi multimediali.

Non lasciare che questa incredibile offerta passi inosservata. Approfitta di questo affare straordinario e porta a casa il Mini PC Kuu Mingar 3, un concentrato di prestazioni e versatilità a soli 199,99 euro su Amazon. Non c’è momento migliore per migliorare la tua esperienza informatica con un dispositivo che offre potenza e praticità in un unico pacchetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.