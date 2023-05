Mini PC con Ryzen 5 e Windows 11 Pro ad un PREZZO BOMBA: rimane pochissimo tempo

Il Mini PC ACEMAGICIAN con processore Ryzen 5 5625U è un potente dispositivo che offre prestazioni elevate e versatilità. Dotato di un processore AMD Ryzen 5 5625U (2,3-4,3 GHz, 6 core 12 thread, 16 MB di cache L3) e con un sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, questo mini PC garantisce un’esperienza fluida e potente. Grazie alla sua litografia a 7 nm e al chip più piccolo, il Mini PC ACEMAGICIAN offre prestazioni superiori rispetto a modelli come Ryzen 5500U/3500U.

Oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile, ma hai pochissimo tempo per approfittare di questa offerta. Lo paghi solamente 349€, grazie ad un generoso sconto del 35% a cui va aggiunto un secondo sconto di 40€ (ti basta spuntare la casella sotto il prezzo per riscattarlo).

È in grado di gestire facilmente software per ufficio come Photoshop (PS), Premiere Pro (PR), CAD, ArcGIS e altri, consentendo una produttività ottimale. Inoltre, può supportare anche giochi popolari come League of Legends (LOL), GTA5, CSGO e molti altri titoli di grandi dimensioni.

Con 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale (2×8 GB, fino a 3200 MHz) e un ampio disco rigido SSD da 512 GB, questo mini desktop offre velocità e capacità notevoli per la gestione di file di grandi dimensioni e l’esecuzione simultanea di numerosi programmi senza rallentamenti. Inoltre, è possibile espandere lo spazio di archiviazione aggiungendo un disco rigido da 2,5″ fino a 2 TB. Il Mini PC ACEMAGICIAN è dotato di un sistema di raffreddamento potente, con una ventola integrata che permette di dissipare rapidamente il calore, riducendo il rischio di danni hardware e garantendo tempi di risposta più veloci.

Le porte includono 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 HDMI, 1 DC, 1 porta microfono, 1 porta Type-C e 2 porte RJ45, offrendo una vasta gamma di opzioni per soddisfare le necessità quotidiane di lavoro in ufficio. La GPU AMD Radeon Vega7 integrata nel mini desktop PC consente la riproduzione fluida di video 4K UHD a 60 Hz, garantendo una qualità visiva straordinaria e la possibilità di connettere fino a 3 display tramite le porte HDMI e Type-C. Questo multiplica l’efficienza sul lavoro e riduce i tempi di attesa.

Come ormai avrai capito, non bisogna farsi ingannare dalle dimensioni ultra-compatte di questo Mini-PC: nasconde, infatti, una potenza da non sottovalutare affatto. Oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile: 349€. Ti rimane ancora pochissimo tempo per approfittare dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.