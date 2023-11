Mini PC con luci RGB in offerta a meno di 200€ su Amazon

L’ACEMAGIC AK1PLUS RGB è una soluzione desktop compatta e potente, attualmente disponibile su Amazon a soli 199,99€ grazie a un buono sconto da 90€. Questo mini PC offre prestazioni avanzate grazie al processore Intel Alder Lake Ν95 di 12a generazione, un ampio spazio di archiviazione e funzionalità di visualizzazione 4K, rendendolo ideale per l’ufficio e il home theater.

Questo Mini PC è un aggiornamento recente e potente con il processore Intel Alder Lake Ν95 di 12a generazione. Il processore offre una frequenza di base da 1,7 GHz, che può aumentare fino a 3,4 GHz, ed è dotato di 4 core e 4 thread, con 6 MB di cache L3. Questo garantisce prestazioni potenti per una varietà di compiti, inclusa la riproduzione di video in 4K e la navigazione web.

Una caratteristica distintiva di questo Mini PC è l’effetto luce RGB colorato, che aggiunge una dimensione visiva al tuo ambiente.

Le luci RGB possono essere regolate attraverso il software, permettendoti di personalizzare l’atmosfera del tuo spazio. In termini di memoria e storage, il Mini PC è dotato di 16 GB di RAM DDR4 e di un rapido SSD M.2 da 512 GB (formato 2280). Inoltre, offre uno slot per un disco rigido HDD da 2,5 pollici, che ti consente di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione fino a 2 TB. Questa versatilità ti permette di gestire facilmente una vasta gamma di applicazioni.

Il Mini PC supporta una risoluzione 4K UHD (4096×2160@60Hz) e offre due porte HDMI per la doppia uscita di display 4K. Questa funzione ti consente di collegare due monitor, aumentando l’efficienza del lavoro e migliorando l’esperienza visiva. In termini di connettività, il Mini PC offre una serie di porte, tra cui 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 2 porte HDMI, 1 porta DC, 1 porta microfono, 1 porta RJ45 (Ethernet), e altro ancora.

Questo offre molte opzioni di connessione per soddisfare le tue esigenze quotidiane in ufficio. Per mantenere le prestazioni al massimo e prevenire il surriscaldamento, il Mini PC è dotato di una potente ventola integrata che raffredda rapidamente il sistema, consentendo al calore di dissiparsi più velocemente e garantendo tempi di risposta più rapidi.

Se stai cercando un Mini PC potente, compatto e versatile per l’ufficio o il home theater, l’ACEMAGIC AK1PLUS è un’opzione eccellente. Con il prezzo attuale di 199,99€ grazie al buono sconto da 90€ su Amazon, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non dimenticare di spuntare la casella sotto al prezzo del prodotto per approfittare di questo imperdibile sconto!

