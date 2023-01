Mini PC con Intel, 8GB RAM, SSD 256GB e W10: che offerta su Amazon

La diffusione dei Mini PC è sempre più ampia. Parliamo di computer inseriti all’interno di case dalle dimensioni compatte che permettono di costruire postazioni minimal da lavoro, studio o intrattenimento in maniera facile e veloce. La proposta di cui ti parliamo oggi è molto interessante.

Questo Mini PC del marchio NiPoGi, uno dei più attivi in questo settore, puoi farlo tuo con 50 euro di sconto se applichi il coupon a disponibilità limitata che trovi in pagina. Grazie alla disponibilità immediata e alla spedizione Prime puoi riceverlo già domani.

Mini PC completo di tutto: perfetto per casa e ufficio

Il Mini PC è dotato di un processore Intel Celeron N5100 ad alte prestazioni ed ottima efficienza energetica, affiancato da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. In entrambi i casi parliamo di memorie espandibili come vuoi, anche tramite schede microSD.

Per quanto riguarda la connettività non ti manca davvero niente perché trovi USB di tipo C, USB 3.0, USB 2.0, TF, jack audio per cuffie e microfono, LAN, HDMI e persino una porta VGA per supportare due display o monitor contemporaneamente. Il tutto si trova all’interno di un case compatto e dal design futuristico senza ventola che ti offre un ambiente di lavoro silenzioso e confortevole.

Con Windows 10 preinstallato, connessione WiFi 5 e Bluetooth 4.2 e scheda grafica integrata Intel UHD, all’interno della confezione troverai anche un pratico cavo HDMI per iniziare subito a utilizzarlo con una semplice dotazione di mouse, tastiera e monitor.

Approfitta subito del coupon sconto di 50 euro a disponibilità limitata per portarti dunque a casa questo Mini PC ad un prezzo davvero eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.