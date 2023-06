Mini PC con Intel, 8GB RAM, SSD 256GB e 220 euro di sconto

Sei alla ricerca di un mini PC potente e versatile che possa soddisfare le tue esigenze sia in ambito lavorativo che di intrattenimento? Beh, hai appena trovato il tuo nuovo compagno di avventure tecnologiche.

L’ACEMAGICIAN è qui per conquistarti con le sue incredibili caratteristiche e, soprattutto, con un prezzo che ti lascerà a bocca aperta.

Mini PC AceMagician: tanta potenza in poco spazio

Preparati a scoprire un concentrato di potenza in un design compatto. Dotato del potente processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, con frequenza da 1,7 a 3,4 GHz, 4 core e 4 thread, questo mini PC ti garantirà prestazioni eccezionali in ogni attività che affronterai. Sia che tu stia lavorando su compiti impegnativi, guardando film in alta definizione o navigando sul web, l’ACEMAGICIAN sarà al tuo fianco offrendoti prestazioni senza compromessi.

La connettività stabile è un altro punto di forza di questo mini computer. Grazie alle doppie porte Gigabit Ethernet, potrai godere di una connessione di rete veloce e affidabile. Trasferisci i tuoi file in modo rapido e sicuro tra dispositivi e sperimenta una maggiore larghezza di banda e prestazioni ottimizzate durante le tue attività online. Connetti due reti diverse per ridurre la latenza e migliorare la sicurezza, tutto con un solo mini PC.

Lo spazio di archiviazione non sarà mai un problema con l’ACEMAGICIAN. Con 8 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2280 NGFF da 256 GB, potrai gestire senza sforzo file di grandi dimensioni e avere più programmi in esecuzione contemporaneamente senza alcun rallentamento. E non finisce qui: il mini PC dispone anche di uno slot per un disco rigido da 2,5 pollici, permettendoti di espandere la capacità di archiviazione fino a 2TB. Avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi file, documenti e contenuti multimediali preferiti.

Se sei un appassionato di immagini ad alta definizione, l’ACEMAGICIAN ti regalerà un’esperienza visiva straordinaria. La scheda grafica 4K UHD integrata supporta la riproduzione di video 4K HD, garantendoti immagini nitide e dettagliate. Inoltre, con le porte HDMI e DP, potrai collegare due monitor e aumentare la tua produttività grazie alla visualizzazione a doppio schermo. L’home office diventerà ancora più efficace e l’intrattenimento visivo a casa raggiungerà livelli sorprendenti.

Non preoccuparti del surriscaldamento, perché l’ACEMAGICIAN ha tutto sotto controllo. Le 4 porte USB 2.0, le 2 porte USB 3.0, e le porte HDMI, DP, DC, microfono e RJ45 ti offrono un’ampia scelta di connessioni per le tue esigenze quotidiane. E grazie alla potente ventola di raffreddamento integrata, il calore verrà dissipato rapidamente, garantendo la massima stabilità e proteggendo il tuo hardware. Potrai affrontare qualsiasi sfida con la sicurezza di un sistema che funziona al massimo delle sue capacità.

Ma la vera sorpresa arriva ora: l’ACEMAGICIAN Mini PC è disponibile su Amazon a soli 209,99 euro invece di 399,99. E, se applichi il coupon disponibile in pagina, potrai portarlo a casa al prezzo incredibile di soli 179,99 euro. Un affare che non puoi permetterti di perdere.

Sia che tu sia un professionista alla ricerca di un potente strumento di lavoro, un appassionato di intrattenimento digitale o semplicemente qualcuno che desidera un computer affidabile per le attività quotidiane, l’ACEMAGICIAN è la scelta ideale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.