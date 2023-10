Mini PC con Intel, 8GB RAM e SSD a soli 113€: OFFERTA AMAZON

Come “muletto” o semplice desktop ideale per intrattenimento, studio e produttività questo Mini PC del marchio BMax è la soluzione perfetta che cercavi senza spendere cifre altisonanti.

Il prezzo in offerta su Amazon è infatti di soli 113,99 euro: un’inezia considerando che ti porti a casa un computer desktop completo e di ridotte dimensioni, ideale se vuoi costruire una postazione minimal e poco ingombrante.

Mini PC in offerta Amazon: la scheda tecnica

Il Mini PC Bmax è equipaggiato con il processore Intel Gemini Lake N4120 quad-core, in grado di gestire qualsiasi compito con velocità e affidabilità. Che tu stia lavorando su documenti, guardando film in streaming, o addirittura giocando a giochi leggeri, questo processore ti offrirà le prestazioni necessarie per farlo in modo fluido.

Con 8 GB di RAM DDR4 ad alta velocità e un SSD M.2 interno da 256 GB, il Mini PC Bmax offre prestazioni impeccabili. La RAM garantisce un multitasking fluido, consentendoti di lavorare su più attività contemporaneamente, mentre l’SSD garantisce avvii rapidi e trasferimenti di file senza attese. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB se necessario.

La scheda grafica integrata UHD Graphics 600 core offre una risoluzione 4K Ultra HD, che è quasi quattro volte più nitida rispetto al Full HD. Questo significa che puoi goderti video, immagini e contenuti visivi con dettagli straordinari. Inoltre, il Mini PC Bmax supporta il triplo display 4K, permettendoti di collegare fino a tre monitor 4K contemporaneamente per migliorare l’efficienza del lavoro.

Il Mini PC Bmax offre poi connettività dual-band Wi-Fi 2.4G + 5.0G, garantendo una connessione stabile e veloce per soddisfare le esigenze di trasmissione dati ad alta definizione e big data. Questo ti consente di trasferire o scaricare dati a velocità elevate senza intoppi. Inoltre, questo Mini PC supporta anche Bluetooth 5.0, che semplifica la connessione di dispositivi multimediali, mouse, altoparlanti e cuffie.

Il Mini PC Bmax rappresenta insomma un’opportunità straordinaria per chi cerca un dispositivo versatile e potente. L’offerta speciale di Amazon rende il prezzo ancor più allettante.

