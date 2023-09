Mini PC con Intel, 16GB RAM e SSD 512GB a meno di 200€ su Amazon

Il Mini PC Beelink oggetto di questa offerta è la soluzione ideale se stai cercando un sistema minimal, ma potente abbastanza da supportarti nelle attività quotidiane, che si tratti di lavoro, studio o ufficio. Applicando il coupon che trovi in pagina puoi pagarlo soltanto 189 euro invece di 243. E adesso ti racconteremo la sua scheda tecnica.

Mini PC Beelink in offerta: la scheda tecnica

Il Mini PC Beelink è equipaggiato con la 12a generazione di processori Intel Alder Lake-N100, che significa potenza e efficienza ineguagliate. Con 4 cores e 4 threads, 6MB di Smart Cache, una frequenza base di 0,8 GHz e una frequenza turbo di 3,4 GHz, questo mini PC è progettato per gestire senza sforzo le tue esigenze quotidiane.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Mini PC Beelink è la capacità di supportare due schermi contemporaneamente. Basta collegare due porte HDMI e avrai uno spazio di lavoro esteso che renderà il multitasking un gioco da ragazzi. Questa funzionalità è ideale per professionisti che necessitano di lavorare su più progetti simultaneamente o semplicemente per chi desidera un’esperienza visiva migliore.

Con 16GB di RAM integrata e un SSD PCIE M.2 da 512GB, il Mini PC Beelink offre ampio spazio per i tuoi file, documenti e applicazioni. Inoltre, puoi aggiornare l’SSD fino a 2TB e aggiungere un HDD/SSD SATA3 da 2,5 pollici fino a 2TB, per soddisfare tutte le tue esigenze di archiviazione. L’apertura di applicazioni e file sarà rapida e senza intoppi.

Il Mini PC Beelink è dotato di connettività avanzata per soddisfare le tue esigenze. Supporta il protocollo wireless WiFi6 (802.11ax) per una connessione veloce e stabile, insieme a Bluetooth 5.2 per una connessione senza interferenze con cuffie e mouse. Con la porta LAN da 1000M, potrai godere di una velocità di rete superiore per una connessione affidabile e veloce.

Questo mini PC è progettato per adattarsi facilmente al tuo spazio grazie al suo design compatto e alla staffa a parete inclusa. Le numerose porte e interfacce, tra cui 4 porte USB3.2 Gen2, 2 porte HDMI, 1 porta RJ45 1000M LAN, 1 porta Audio Jack (HP & MIC) e 1 porta DC Jack, lo rendono incredibilmente versatile e pronto per soddisfare le tue esigenze di lavoro, intrattenimento e vita quotidiana.

Approfitta del coupon sconto disponibile in pagina e paga questo fantastico e velocissimo Mini PC a soli 189 euro. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.