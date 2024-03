Mini PC con AMD Ryzen 5 in offerta: tuo a meno di 300€

Il Mini PC Beelink SER5 è una soluzione compatta e potente per chi cerca un desktop di dimensioni ridotte senza compromessi sulle prestazioni. Grazie a un’offerta speciale, disponibile a soli 299€ con l’applicazione di un coupon sconto di 51€, questo mini desktop combina la potenza del processore AMD Ryzen 5 5560U con una configurazione di memoria e storage ideale per diverse esigenze, dal gaming all’uso professionale.

Dotato di un processore AMD Ryzen 5 5560U, che offre una frequenza di base di 2.3GHz e può raggiungere i 4.0Ghz in turbo, insieme a 6 core e 12 thread, il Beelink SER5 garantisce prestazioni elevate. Il supporto per Smart Cache da 8 MB consente un caricamento rapido delle applicazioni e una gestione efficiente dei dati, rendendolo ideale per chi cerca un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni.

La memoria RAM da 16 GB e l’SSD da 500 GB, con velocità di lettura fino a 2500 MB/s, offrono ampio spazio per archiviare dati, applicazioni e giochi, assicurando al contempo avvii rapidi e tempi di caricamento ridotti. La possibilità di espandere sia la RAM fino a 64 GB sia lo storage NVMe fino a 2 TB, oltre al supporto per un HDD SATA da 2,5″ fino a 2 TB, offre agli utenti la flessibilità per adeguare la configurazione del mini PC alle proprie esigenze specifiche.

Il supporto per il triple display, grazie alla grafica Radeon integrata, permette di collegare fino a tre monitor contemporaneamente, supportando risoluzioni fino a 4K@60Hz. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per professionisti e creativi che necessitano di un’ampia area di lavoro digitale o per gli appassionati di gaming che desiderano un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata.

La tecnologia Wi-Fi 6 garantisce una connessione Internet ad alta velocità e stabilità, essenziale sia per il lavoro che per il tempo libero, riducendo significativamente il tempo di latenza e migliorando l’efficienza della rete. Il Bluetooth 5.2, inoltre, offre una connessione wireless rapida e affidabile per dispositivi esterni, come mouse, tastiere e cuffie.

Il design intelligente del raffreddamento, con una grande ventola silenziosa e doppio tubo di conduzione del calore, assicura che il mini PC mantenga prestazioni ottimali anche sotto carico, senza surriscaldarsi.

A un prezzo di soli 299€, il Beelink SER5 Mini PC offre un’opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo ad alte prestazioni, versatile e facilmente espandibile. Che si tratti di lavoro, studio o divertimento, questo mini PC è progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze, offrendo un’esperienza utente eccezionale in un formato compatto e elegante.