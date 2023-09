Mini PC con 16GB RAM DDR5, SSD 512GB e W11: super sconto Amazon

Adesso ti parleremo di un mini PC che offre prestazioni eccezionali, spazio di archiviazione generoso e la versatilità di Windows 11 Pro: T9 Plus. In questo momento, puoi acquistare questo potente mini PC su Amazon con uno sconto straordinario, pagando solo 157€ invece di 229€ grazie a un coupon da spuntare in pagina.

Mini PC in offerta Amazon: scopri la scheda tecnica

Il Mini PC T9 Plus è alimentato dal processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che offre prestazioni sorprendenti con un consumo energetico ridotto. Questo processore garantisce un miglioramento delle prestazioni del 30% rispetto alle generazioni precedenti, dandoti la potenza necessaria per affrontare qualsiasi compito.

Con 16GB di RAM DDR5, il Mini PC T9 Plus è in grado di gestire senza problemi giochi, programmi multipli e attività intensive. Lo storage SSD M.2 da 512GB offre spazio sufficiente per le tue applicazioni e i tuoi dati, garantendo tempi di avvio rapidi e una gestione dei dati efficiente. Dimentica i ritardi e i crash del sistema, questo mini PC è progettato per offrire un’esperienza fluida e affidabile.

Il mini PC desktop è dotato della grafica Intel UHD con supporto per la riproduzione video 4K a 60Hz, offrendoti un’esperienza visiva eccezionale. Inoltre, con 3 porte USB 3.1, 2 porte Ethernet Gigabit, 1 ingresso/uscita audio e 3 porte HDMI, hai a disposizione numerose opzioni di connettività. Le tre porte HDMI ti consentono di collegare contemporaneamente tre monitor, migliorando l’efficienza del lavoro e la produttività. Puoi collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi, dalla tastiera al NAS, per soddisfare tutte le tue esigenze.

Il Mini PC T9 Plus è dotato di supporto Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 dual band da 2.4GHz e 5GHz e Bluetooth 4.2. Queste opzioni di connettività garantiscono una connessione internet veloce e affidabile, ideale per la navigazione web, lo streaming e il gioco online. Inoltre, il mini PC è dotato di una soluzione di dissipazione del calore efficace che contribuisce a mantenere la temperatura del sistema sotto controllo, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore durata dell’hardware.

Insomma, è una soluzione completa che offre potenza, spazio di archiviazione, versatilità e connettività avanzata, il tutto a un prezzo incredibile di 157€ su Amazon grazie al coupon da spuntare in pagina. Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare a casa un mini PC di alta qualità che può gestire tutte le tue esigenze informatiche.

