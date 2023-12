Mini PC con 16GB RAM + 512GB SSD in SUPER SCONTO su Amazon

Ti suggeriamo di sbrigarti perché la disponibilità finirà a breve. Apri Amazon, spunta la casella del coupon che trovi in pagina e ottieni subito 80 euro di sconto su questo velocissimo e compatto Mini PC del marchio NiPoGi. Un’opportunità da non perdere per avere un PC Desktop completo, veloce e che occupi poco spazio sulla scrivania.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Parliamo del resto di un PC Desktop di tutto rispetto dotato di processore Intel Alder Lake N95 di 12esima generazione con frequenza di clock massima a 3.4 GHz e a basso consumo energetico. Il tutto affiancato da ben 16GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 512GB con possibilità di espansione.

La scheda grafica Intel UHD integrata supporta la riproduzione video 4K UHD a 60Hz su due schermi distinti attraverso le due porte HDMI. Inoltre, con WiFi dual-band (2.4G/5G) stabile e Bluetooth 4.2 puoi collegare facilmente mouse e tastiere senza fili. Un Mini PC destinato a diventare la tua potente e discreta workstation.

La confezione include il Mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e il manuale utente. Approfitta ora di questa offerta imperdibile e aggiungi il Mini PC NiPoGi al tuo carrello su Amazon per soli 209 euro. Non perdere l’occasione di portare a casa la potenza di un PC desktop in un formato così compatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.