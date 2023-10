Mini PC con 16GB RAM, 512GB SSD e Windows 11 a 179€ su Amazon

Sei pronto a scoprire un mini PC che cambierà il tuo modo di lavorare e divertirti? Con l’offerta speciale su Amazon, ora puoi portare a casa il Mini PC Teclast a soli 179€ invece di 229€, grazie a un coupon sconto da applicare direttamente sulla pagina del prodotto.

Questo piccolo gioiello è alimentato da un processore Intel di ultima generazione e offre prestazioni sorprendenti.

Mini PC Teclast N15 in offerta: la scheda tecnica

Il Teclast N15 è alimentato da un processore Intel N5095, costruito sull’architettura Jasper Lake di 11a generazione. Questo processore offre una frequenza turbo di picco fino a 2,9 GHz e 4 MB di cache ad alta velocità. Rispetto all’Intel Celeron N4120, il N5095 offre una reattività incredibile, rendendo il multitasking e l’elaborazione dei dati un gioco da ragazzi. Anche se è potente, il Teclast N15 pesa solo 400 g ed è incredibilmente compatto, rendendolo perfetto per il lavoro e l’intrattenimento in mobilità.

Questo mini PC è dotato di numerose interfacce per rendere la tua vita più comoda. Troverai 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x porta di tipo C full-function, 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x porta COM, 1x espansione scheda TF, 1x uscita cuffie, 1x ingresso microfono, 2x porta Ethernet RJ45 e 1x blocco di sicurezza. Supporta anche il Wi-Fi ac Dual Band 2.4 e 5GHz e Bluetooth 4.2, consentendoti di connetterti a tutti i tuoi dispositivi preferiti. Quindi, sia che tu debba collegare tastiere, mouse, stampanti, lettori di schede o proiettori, questo mini PC ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Il Teclast N15 vanta 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale, che ti consentono di gestire multitasking senza sforzo e godere di un’esperienza fluida. Inoltre, con un’unità SSD PCI-e 3.0 ad alta velocità NVMe da 512 GB, avrai spazio a sufficienza per i tuoi programmi e documenti preferiti. È possibile anche sostituire l’SSD con modelli compatibili, consentendoti di personalizzare ulteriormente il tuo mini PC.

Il Teclast N15 è dotato di una scheda grafica Intel UHD che supporta la riproduzione di video in 4K. Grazie alle porte HDMI, DP e Type-C, è possibile collegare fino a tre display a 4K@60Hz, consentendoti di lavorare o giocare su schermi multipli in tutta la loro gloria. Inoltre, il mini PC supporta il montaggio VESA standard, quindi puoi nasconderlo comodamente sul retro del tuo monitor e risparmiare spazio sulla scrivania.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Acquista il Mini PC Teclast N15 su Amazon a soli 179€ e scopri un nuovo mondo di potenza e versatilità. Questo prezzo speciale è per un periodo limitato, quindi assicurati di agire in fretta e migliorare il tuo ambiente di lavoro o intrattenimento oggi stesso!

