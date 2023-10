Mini PC con 16GB di RAM e Windows 11 a soli 229€: SUPER OFFERTA su Amazon

Il Beelink EQ12 Mini PC è una soluzione potente e versatile per chi cerca un computer compatto con specifiche all’avanguardia. Attualmente, è in offerta a un prezzo scontato grazie a un coupon di 90€, rendendo l’acquisto ancora più conveniente. Con l’offerta di oggi lo paghi solamente 229€: davvero impossibile trovare un altro PC così rapido e avanzato allo stesso prezzo.

È alimentato dal processore Intel 12th Gen Intel Alder Lake N100, che offre prestazioni notevoli. Con 4 core e 4 thread e una frequenza massima di 3,4 GHz, questo processore è in grado di gestire una varietà di compiti, dalla riproduzione di video 4K all’uso di software di produttività. Inoltre, il basso consumo energetico (25 W TDP) lo rende ideale per lavori d’ufficio leggeri e altre attività quotidiane. La configurazione di memoria di questo mini PC è notevole. Dispone di 16 GB di RAM DDR5 con una frequenza di 4800 MHz, che garantisce una buona capacità di multitasking e risposta veloce alle applicazioni. Inoltre, è dotato di uno slot M.2 per l’archiviazione SSD NVMe/SATA3 (fino a 2TB) e di un’interfaccia SATA3 per HDD/SSD SATA da 2,5 pollici (fino a 2TB).

Per quanto riguarda la grafica, il mini PC è dotato della GPU integrata Intel UHD Graphics con 24EUs, che offre una potenza grafica sufficiente per la riproduzione di video 4K e la decodifica AV1. Due porte HDMI 2.0 consentono il collegamento a due display 4K a 60 Hz, il che è ideale per il multitasking e la visualizzazione di contenuti ad alta risoluzione.

Sotto il profilo della connettività, il Beelink EQ12 offre una connessione rapida con due porte Ethernet da 2,5 Gbps, che consentono la trasmissione veloce dei dati per le tue esigenze quotidiane. È anche dotato di connettività WiFi 6 (600 Mbps) e Bluetooth 5.2, che garantiscono una connessione Internet stabile per attività come la navigazione web, lo streaming e il gaming.

Insomma, il Beelink EQ12 Mini PC è una soluzione completa che offre potenza di elaborazione, spazio di archiviazione, e connettività avanzata in un formato compatto. Non farti scappare l’offerta di oggi e acquistalo a soli 229€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.