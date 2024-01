Mini PC con 16GB di RAM e SSD da 512GB: solo 169,99€ su Amazon

Non perdere tempo perché la disponibilità è limitata: spunta la casella del coupon che trovi in pagina e ottieni subito 100 euro di sconto su questo elegante e potente Mini PC. Lo pagherai soltanto 169,99 euro invece di 269,99 e avrai subito una postazione pronta per studio, lavoro o intrattenimento.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il mini PC TECLAST N20 ha ricevuto un aggiornamento che lo rende ancora più sottile e leggero, con dimensioni di 11,7 cm (L) × 11,7 cm (W) × 4,1 cm (H) e un peso di 412 g, occupando lo spazio di poco più di un palmo di mano. Questa compatta soluzione desktop è progettata per adattarsi facilmente a una postazione di lavoro affollata, garantendo al contempo flessibilità d’uso. Inoltre, il mini PC è dotato di un supporto VESA che consente di appenderlo dietro al monitor, offrendo la massima versatilità.

Per quanto riguarda le prestazioni, il mini PC è alimentato dal processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione con architettura a 10nm. Questo processore quad-core (4C/4T) con 4 MB di cache opera a basso consumo energetico (15W) con frequenze comprese tra 2.0GHz e 2.9GHz. L’unità SSD PCI-e 3.0 NVMe da 512 GB integrata garantisce un avvio rapido dei programmi e un’esperienza fluida.

Dal punto di vista delle connettività, il mini PC supporta la risoluzione UHD 4K e offre diverse opzioni di interfaccia, incluse due porte HDMI e una porta Type C completa che funge da uscita/ingresso. Le porte USB 3.2, l’uscita cuffie da 3,5mm e la porta Ethernet RJ45 completano il quadro, mentre il supporto Wi-Fi ac dual-band a 2,4 e 5GHz e Bluetooth 5.0 consentono una connettività senza fili affidabile.

La configurazione di memoria del mini PC è notevole, con 16 GB di RAM DDR4 e la già accennata unità SSD da 512 GB PCie M.2. Questi componenti rendono il TECLAST N20 una scelta eccellente per attività come home office, navigazione web in 4K e intrattenimento multimediale, garantendo un’esperienza veloce e senza interruzioni. Inoltre, la possibilità di sostituire l’unità SSD offre la flessibilità di espandere lo spazio di archiviazione secondo le proprie esigenze.

Con il suo design compatto e le specifiche avanzate, il TECLAST N20 si posiziona come un mini PC versatile e performante. Spunta il coupon sconto e pagalo soltanto 169,99 euro.

