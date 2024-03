Mini PC con 16GB di RAM e SSD da 1TB, doppio sconto su Amazon: tuo a 219€

Cerchi un Mini PC compatto ma potente e davvero molto versatile? Ti veniamo subito in soccorso con una straordinaria offerta di Amazon! Il NiPoGi Mini PC AK1 Plus è disponibile a soli 219€, grazie a uno sconto del 20% più un coupon aggiuntivo di 20€.

Al cuore del NiPoGi AK1 Plus si trova l’ultimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che può raggiungere una frequenza fino a 3,4 GHz. Questo chipset, caratterizzato da un consumo energetico estremamente contenuto di soli 15W, offre un incremento delle prestazioni del 30% rispetto ai precedenti processori della serie Gemini Lake (N5105/N5095/N5100). Tale potenza garantisce un’esperienza utente fluida e reattiva, ottimale per lo streaming video, la navigazione web e il lavoro.

L’ampio spazio di archiviazione, con 16GB di RAM DDR4 e 1TB di SSD M.2 NVMe, assicura un’eccellente velocità di esecuzione e la possibilità di salvare grandi quantità di dati senza compromessi. La facilità di espansione dello spazio di archiviazione attraverso l’aggiunta di un SSD/HDD SATA da 2,5″ offre ulteriore flessibilità, permettendo agli utenti di adattare il dispositivo alle proprie esigenze specifiche.

Il NiPoGi AK1 Plus supporta ovviamente l’output video 4K UHD attraverso due porte HDMI, consentendo l’utilizzo di doppio schermo per un multitasking efficiente e una qualità visiva impeccabile.

Il NiPoGi Mini PC AK1 Plus offre un’eccellente combinazione di prestazioni, espandibilità e connettività in un formato estremamente compatto e a un prezzo vantaggioso. Non perdere questa offerta e acquistala con un enorme risparmio!