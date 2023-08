Mini PC completo a 79€: Amazon è FUORI CONTROLLO (già quasi finito)

Se sei alla ricerca di un mini PC potente e versatile, non cercare oltre. Dotato di Windows 10 Pro con processore Intel Celeron N3350 è la soluzione perfetta per chi desidera prestazioni elevate in un dispositivo compatto e conveniente. Ora disponibile su Amazon a soli 79,99€, non c’è momento migliore per portare a casa questo piccolo gioiello tecnologico: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne.

Dotata di Windows 10 Pro preinstallato (64 bit) e alimentato da un processore Intel Celeron N3350, questa macchina offre prestazioni straordinarie. Con una frequenza operativa di base di 1,1 GHz e una modalità burst che raggiunge i 2,4 GHz, potrai eseguire le tue attività quotidiane in modo più veloce ed efficiente. La presenza di Wi-Fi dual band 2.4G + 5G, BT4.2 e LAN 1000Mbps garantisce una connettività affidabile e senza interruzioni.

Con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, non avrai di certo problemi di memoria. Ma le possibilità di espansione sono ancora più interessanti. Puoi aggiungere ulteriore spazio di archiviazione utilizzando un HDD/SSD SATA da 2,5 pollici fino a 2 TB, o una scheda micro SD fino a 128 GB. Inoltre, l’interfaccia USB 3.0 ti consente di collegare facilmente un alloggiamento per disco rigido mobile per espandere ulteriormente le tue opzioni di archiviazione.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo computer è la possibilità di collegare fino a tre monitor contemporaneamente grazie alle connessioni 2x HDMI e 1x VGA. Potrai goderti video in risoluzione 4K tramite l’uscita HDMI, migliorando la tua produttività e riducendo i tempi di standby. Inoltre, funzionalità come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On rendono l’utilizzo di questo mini PC ancora più comodo e intuitivo.

Questo mini PC è dotato di tutte le connessioni di cui hai bisogno. Troverai 1x RJ45, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, 1x VGA e 1x uscita audio. Queste opzioni estese ti consentono di collegare tutti i dispositivi e gli accessori di cui hai bisogno. Inoltre, nella confezione è inclusa una staffa di montaggio che può essere facilmente fissata sul retro del monitor, permettendoti di risparmiare spazio sulla scrivania.

Insomma, un concentrato di potenza e funzionalità in un formato compatto. Grazie a uno sconto incredibile, lo trovi a soli 79,99€ su Amazon, è un’opportunità da non perdere per chi cerca un mini PC di alta qualità a un prezzo conveniente: spunta il coupon in pagina completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Arriva con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

