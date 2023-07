Mini PC Blackview: potenza e versatilità in SCONTO su Amazon

Il mini PC Blackview MP60 sta rivoluzionando il modo in cui vediamo i computer. Con le sue dimensioni incredibilmente compatte di soli 12,8 × 12,8 × 5,2 cm, questo mini PC offre una potenza sorprendente in un guscio piccolo e discreto. E, adesso, con uno sconto del 16% disponibile su Amazon, è un’occasione da non perdere per gli appassionati di tecnologia, al prezzo speciale di soli 159,99 euro.

Mini PC Blackview: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei punti di forza di questo mini PC Blackview è il suo design intelligente e compatto. Grazie al supporto VESA incluso, puoi facilmente appenderlo sul retro di un grande monitor, risparmiando così prezioso spazio sulla scrivania. L’esperienza desktop diventa immediatamente più pulita e ordinata. Questa caratteristica lo rende perfetto per gli ambienti di lavoro affollati o per chi ha spazi limitati.

Tuttavia, le dimensioni ridotte non significano compromessi sulle prestazioni. Al contrario, il mini PC Blackview MP60 è dotato di un potente processore Intel Celeron N5095, con una frequenza di clock fino a 2,9 GHz. Questa potenza di calcolo, combinata con il sistema operativo Windows 11 Pro e l’Intel UHD Graphics, garantisce prestazioni eccellenti in tutte le attività quotidiane. Dalla navigazione in Internet all’editing di documenti, fino ad applicazioni professionali più impegnative come l’editing di foto, il Blackview MP60 si comporta come un desktop di fascia alta.

La configurazione del sistema è altrettanto impressionante, con 8 GB di RAM DDR4 ad alta velocità e un SSD M.2 2280 integrato da 256 GB. Questo significa un avvio istantaneo e un funzionamento senza intoppi delle applicazioni. Inoltre, puoi ampliare facilmente la memoria fino a 2 TB aggiungendo un’unità SSD/HDD da 2,5 pollici nella base vuota rimovibile.

Blackview ha incluso una vasta gamma di porte e connettività nel mini PC Blackview, rendendolo estremamente versatile. Con USB 2.0 tipo A x 2, USB 3.0 tipo A x 2, HDMI 4K 1.4b tipo A x 2, connettore Ethernet RJ45 Gigabit x 1, DC x 1 e jack audio da 3,5 mm (on/off) x 1, hai tutte le opzioni per collegare i tuoi dispositivi preferiti. La connettività Dual Band Wi-Fi a 2.4 G + 5.0 G e Bluetooth 4.2 consentono di collegare facilmente mouse, tastiere, cuffie e altri dispositivi senza alcun problema.

Un’altra caratteristica sorprendente di questo mini PC Blackview è il supporto per due monitor 4K@60Hz tramite le due porte HDMI. Questa funzionalità è un vantaggio per i professionisti che desiderano aumentare la produttività e lavorare su più schermi contemporaneamente.

In conclusione, il mini PC Blackview MP60 è una soluzione perfetta per coloro che cercano prestazioni eccellenti e versatilità in un formato compatto. Il suo design intelligente, la potenza di calcolo e le opzioni di connettività lo rendono un’aggiunta preziosa a qualsiasi ambiente di lavoro o configurazione domestica. E con lo sconto del 16% disponibile su Amazon, ora è il momento perfetto per mettere le mani su questo incredibile mini PC. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 159,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte finiranno presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.