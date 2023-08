Mini PC BESTIALE con Ryzen 5, 16GB RAM e SSD da 512GB: che sconto

Se stai cercando un Mini PC dalle prestazioni bestiali e dalla potenza straordinaria, allora non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta.

Il Mini PC NiPoGi AM06 PRO è in vendita a soli 309 euro invece di 439, offrendoti un risparmio eccezionale del 30% su un dispositivo di altissima qualità. Questo piccolo mostro di potenza è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5 5500U, una memoria RAM da 16GB e uno SSD da 512GB, che ti garantiranno prestazioni strabilianti e una reattività senza pari.

Mini PC in super offerta: la scheda tecnica

Il processore Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U con 6 core e 12 thread, con una frequenza turbo fino a 4,0 GHz e una cache L3 da 16 MB, ti offrirà un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva come mai prima d’ora. Preinstallato con il nuovissimo sistema operativo Windows 11 Pro, questo Mini PC è pronto per supportare tutte le tue attività quotidiane e impegnative, dal multitasking alla grafica avanzata.

Con 16GB di memoria DDR4 e uno SSD NVME da 512GB, avrai a disposizione ampi spazi di archiviazione per i tuoi file, programmi e giochi preferiti. Inoltre, il Mini PC supporta l’espansione dell’SSD/HDD esterno fino a 2TB, offrendoti infinite possibilità di archiviazione.

Le possibilità di connessione di questo Mini PC sono straordinarie. Con capacità di uscita 4K HD tramite porte HDMI, DP e tipo C, puoi collegare fino a tre display per un’esperienza multi-monitor di altissima qualità. Che tu stia navigando sul web, lavorando con programmi avanzati o godendoti un’esperienza di gioco coinvolgente, il Mini PC NiPoGi AM06 PRO ti offrirà una qualità dell’immagine senza compromessi.

Non solo prestazioni, ma anche flessibilità. Il sistema è dotato di diverse interfacce, come 2 porte RJ45 Gigabit Ethernet, 1 DP, 1 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 ingresso/uscita audio e 1 interfaccia TYPE-C. Questo significa che potrai utilizzare il Mini PC per molteplici scopi, come server, apparecchiature di monitoraggio, apparecchiature per ufficio, monitor, proiettori e molto altro ancora.

Acquista ora il Mini PC NiPoGi AM06 PRO su Amazon a soli 309 euro invece di 439 e scopri il potenziale di un dispositivo eccezionale, perfetto per soddisfare le tue esigenze di prestazioni e flessibilità. Sii pronto a sperimentare il massimo delle prestazioni con questo Mini PC bestiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.