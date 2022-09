Mini PC Beelink: SUPER computer MINI prezzo (Amazon)

La soluzione ideale quando non hai spazio sulla scrivania o semplicemente non vuoi avere qualcosa di troppo ingombrante, è un Mini PC. Però piccolo non vuol dire poco efficiente. La soluzione che oggi voglio portare alla tua attenzione, è un buon mix di piccole dimensioni e grandi prestazioni. Acquista il Mini PC Beelink a soli 179 euro, applicando il coupon da 60 euro.

Come dicevo, non dovrai sacrificare le prestazioni per avere più spazio. Infatti questo Mini PC è anche potente. Ha un processore Celeron di 11a generazione, 8GB di memoria RAM, SSD da 128 GB, WiFi5, porta Ethernet e doppio HDMI.

Non farti scappare l’occasione di avere un ottimo PC che garantisce alte prestazioni, che occupa pochissimo spazio, e che puoi anche portare con te. Metti subito nel tuo carrello il Mini PC Beelink a soli 179 euro, anziché 239 euro.

Mini PC Beelink: mini solo nelle dimensioni

Grandi prestazioni offerte dal Mini PC Beelink, che monta un processore Celeron N5095 di 11a generazione con quattro core e quattro thread e che può arrivare a una frequenza turbo fino a 2,9 GHz.

Grazie alla doppia uscita HDMI potrai collegare due schermi e passare da uno all’altro come se fosse uno. Goditi i tuoi film o serie TV preferite in 4K con la scheda grafica integrata Intel UHD. Naviga veloce con la connessione WiFi dual-band a 2,4 GHZ o 5,0 GHz. O ancora, connetti i tuoi dispositivi come tastiera, mouse, o cuffie, con la tecnologia Bluetooth 4.0.

Il Mini PC Beelink ha già installato Windows 11 Pro a 64 bit, per cui non dovrai fare altro che collegarlo a un monitor, accenderlo e potrai subito incominciare a usarlo. Corri subito su Amazon e portati a casa il Mini PC Beelink a soli 179 euro, applicando il coupon da 60 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.