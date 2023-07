Mini PC ACEMAGICIAN AK1 Pro: MINIMO STORICO a ben 199€

Tra le offerte del giorno di Amazon spicca quella che riguarda il bellissimo ACEMAGICIAN AK1 Pro, un Mini PC adatto a lavoro, studio, intrattenimento e navigazione. Il doppio sconto permette di avere una riduzione del 9% sul prezzo di listino a cui potete aggiungere un’ulteriore riduzione di 100 euro tramite coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello. Il prezzo finale è di 199 euro invece di 329 euro. Si tratta del suo minimo storico assoluto.

Mini PC ACEMAGICIAN AK1 Pro in mega offerta

Le specifiche tecniche non sono davvero niente male, scopriamole insieme: il cuore pulsante è un processore Intel Celeron N5105 a cui sono accoppiati 16 GB di RAM DDR4, chip grafico Intel UHD e un SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Le porte di connessione prevedono due USB 3.0, due USB 3.0m due uscite video HDMI 1.4 con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio per microfono. A queste si aggiunge il supporto a Wi-Fi e Bluetooth 4.2. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Il mini PC ACEMAGICIAN AK1 Pro misura appena ‎12,8 x 12,8 x 5,3 cm e ciò significa che potete metterlo nella borsa da lavoro o nello zaino e portarlo con voi per un lavoro o uno studio più flessibile. E con il supporto VESA può essere fissato sul retro del monitor per rendere l’ufficio più pulito, liberandovi dalla scrivania disordinata. Cosa state aspettando? Avete la possibilità di portarvi a casa un prodotto davvero interessante che al prezzo di 199 euro non potete farvelo scappare. Le consegne, infine, sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.