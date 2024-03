Mini PC a soli 249€ con l'OFFERTA FLASH di Amazon: potentissimo e compatto

Questo potente Mini PC con processore AMD Ryzen 5 5500U è perfetto per chi cerca elevate prestazioni in un formato compatto: ora è disponibile a un prezzo scontato del 21%, a soli 249,99€ rispetto al suo prezzo più basso recente di 316,00€.

Dotato di un potente processore AMD Ryzen 5500U, che presenta 6 core e 12 thread con una velocità turbo massima di 4,0 GHz e una cache L3 da 8 MB, questo mini PC si posiziona come una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni, dalla fruizione di contenuti multimediali al home theater, passando per design, editing video, navigazione web, e persino il gaming con titoli come Fall Guys, LOL, DOTA 2, e Skyrim.

Con una RAM DDR4 da 16 GB (2666 MHz) espandibile fino a 64 GB e un SSD M.2 NVMe da 512 GB, con possibilità di upgrade fino a 2 TB, l’AskHand Mini PC offre non solo prestazioni eccellenti ma anche ampie possibilità di espansione per soddisfare tutte le tue esigenze. La sua architettura a doppio canale e le elevate velocità di lettura dell’SSD garantiscono una riduzione della latenza e una fluidità d’uso superiore per carichi di lavoro intensivi e multitasking.

Il design è curato anche sotto il profilo della dissipazione del calore, grazie a un chassis in lega di alluminio supportato da due tubi in rame e una ventola migliorata per una gestione efficiente del calore. Questo assicura che il mini PC mantenga prestazioni ottimali anche sotto sforzo, senza compromessi sul fronte del rumore, offrendo un’esperienza d’uso silenziosa ed efficace.

Per quanto riguarda le capacità grafiche, l’integrazione della AMD Radeon Graphics 7 Core 1800 MHz consente al mini PC di supportare un’uscita display 4K a 60 Hz su tre schermi contemporaneamente tramite HDMI e porta Type-C, rendendolo ideale per configurazioni multischermo che migliorano significativamente l’efficienza lavorativa e l’esperienza di intrattenimento.

La connettività è un altro punto di forza dell’AskHand Mini PC, che include WiFi 6 per una connessione internet veloce e stabile, Bluetooth 5.2 per collegamenti wireless con dispositivi esterni, quattro porte USB, una USB-C, due HDMI e un jack per auricolari da 3,5 mm, rendendolo estremamente versatile per collegare una vasta gamma di periferiche e dispositivi esterni.

Questo Mini PC offre una combinazione irresistibile di prestazioni elevate, versatilità, espandibilità e design compatto, il tutto a un prezzo competitivo. Hai ancora pochissimo tempo per acquistarlo in offerta: non perdere tempo e mettilo subito nel carrello!