Mini PC a solamente 80€? Sì, grazie a questa straordinaria offerta di Amazon

L'UXX Mini PC è un piccolo ma versatile computer che offre tutto quello di cui hai bisogno per lavorare ovunque ti trovi.

Questo mini PC desktop è stato aggiornato con un corpo più sottile e leggero, rendendolo incredibilmente compatto e portatile. Le sue dimensioni ridotte, 4,6 pollici per lato e un peso di soli 499 grammi, lo rendono ideale per essere trasportato in viaggio o posizionato su postazioni di lavoro affollate. È perfetto per viaggi di lavoro e situazioni in cui lo spazio è limitato.

Il mini PC è alimentato dal processore CPU Celeron N3350, che offre prestazioni veloci e fluide con Windows 10 (64 bit) preinstallato.

Per quanto riguarda la connettività, il mini PC supporta Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, oltre a una connessione LAN 1000Mbps. Il Bluetooth 4.2 consente la connessione di dispositivi wireless come mouse, tastiera e altoparlanti, mentre la connettività WiFi veloce ti consente di navigare in streaming, guardare video in 4K, giocare e svolgere attività quotidiane in modo rapido e senza intoppi. Il mini PC è dotato anche di un sistema di dissipazione del calore efficace, che garantisce prestazioni veloci, tempi di risposta rapidi e una maggiore efficienza lavorativa.

Il UXX Mini PC è disponibile in offerta a soli 80,66€ su Amazon. Con il suo design compatto, le prestazioni affidabili e la connettività avanzata, questo mini PC è ideale per l'uso in viaggio o in spazi ristretti.

