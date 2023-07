Mini PC a 89€: Windows 11 Pro e 6GB di RAM, lo sconto TUONA al Prime Day

Se stai cercando un dispositivo compatto, potente e versatile per il tuo ufficio o per la tua casa, non cercare oltre. Il BMAX Mini PC B2S è la soluzione perfetta per te, ora disponibile su Amazon con un incredibile sconto per il Prime Day: completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 89,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Questo Mini PC è dotato di Windows 11 Pro, 6GB di RAM e 128GB di ROM, offrendo prestazioni elevate e un’ampia capacità di archiviazione. Il suo processore Intel Celeron N4020C garantisce un funzionamento fluido e veloce, ideale per multitasking e applicazioni pesanti.

Ma non è tutto. Infatti, ti offre una serie di funzionalità che lo rendono un dispositivo indispensabile per qualsiasi ambiente di lavoro o domestico:

Efficienza elevata: Il design con ventola silenziosa integrata migliora la dissipazione del calore, supporta Wake-on-LAN, Auto Power On e PXE. È l’ideale per casa, ufficio, media center, segnaletica digitale, sicurezza e sorveglianza digitali e molto altro.

Display a doppio schermo: L’uscita HDMI * 1 + VGA * 1 può supportare facilmente la visualizzazione a doppio schermo, migliorando l’efficienza del lavoro. Offre anche un’esperienza di intrattenimento domestico in 4K HD.

Connessione wireless avanzata: La connessione wireless con Wi-Fi 802.11ac dual band 2.4 e 5GHz offre una velocità dati fino a 433,3 Mbit/s.

Portabilità: Questo Mini PC è piccolo, leggero e poco ingombrante. Puoi portare il tuo ufficio a casa o ovunque tu voglia.

Non perdere questa opportunità unica. Approfitta dell’offerta del Prime Day e porta a casa il tuo BMAX Mini PC B2S a un prezzo imbattibile: completa al volo il tuo ordine per approfittarne e prenderlo a 89,99€ appena con spedizioni veloci e gratis, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.