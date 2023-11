Mini PC a 178€ su Amazon, POTENTISSIMO: 16GB di RAM e 512GB di SSD

Se stai cercando un mini PC potente e compatto, il Mini PC T9 Pro è imperdibile. Con il processore Intel Celeron Alder Lake N95, questo dispositivo offre prestazioni eccezionali, 16GB di memoria RAM DDR5 e uno storage SSD integrato da 512GB. In promozione da Amazon, puoi accaparrartelo a 178€ appena: un prezzo assurdo! Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Il cuore di questo mini PC è il processore Intel Celeron Alder Lake N95, che garantisce prestazioni fino al 30% superiori rispetto ai modelli precedenti. Con 4 core, 4 thread e un consumo energetico di soli 15W, il T9 Pro offre un’esperienza di computing veloce e efficiente. La memoria operativa da 16GB e lo storage SSD da 512GB assicurano che tu abbia sempre abbastanza spazio e potenza per gestire le tue attività quotidiane.

Il Mini PC T9 Pro presenta un design accattivante. La staffa VESA inclusa consente di montarlo comodamente sul retro dello schermo, risparmiando ulteriore spazio sulla scrivania.

Grazie alla potente Intel Ultra HD Graphics 16EU, supporta la visualizzazione simultanea su tre schermi. Questa caratteristica migliora notevolmente l’efficienza del lavoro, consentendoti di gestire più attività contemporaneamente. Con 3 porte HDMI 2.0 e altre opzioni di connettività, puoi facilmente collegare tutti i tuoi dispositivi.

T9 Pro è progettato per offrire una connettività versatile. Con due porte LAN Gigabit Ethernet, WiFi 6 a doppia banda 2.4G + 5.0G e Bluetooth 4.2, trasferire dati, navigare in rete e goderti lo streaming sarà più veloce che mai. Supporta inoltre funzionalità avanzate come Wake on Lan, PXE Boot, Wake on RTC e Auto Boot, rendendo il tuo workflow ancora più efficiente.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Mini PC T9 Pro a un prezzo scontatissimo su Amazon: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.