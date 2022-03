Mini PC 8GB di RAM e 128GB di SSD a 169€: occasione UNICA su Amazon

La ricerca di un computer economico, affidabile e ad alte prestazioni, è finita. Questo mini PC, gioiellino di BMax che ho scovato in sconto su Amazon, ha 8GB di RAM, 128GB di SSD e tutto quello che ti serve per sfruttare al massimo il sistema operativo Windows 10 Pro, già installato a bordo.

Bellissimo esteticamente, e dotato di eccellente sistema di dissipazione del calore, adesso lo porti a casa a 169€ circa appena. Le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Devi essere veloce a completare l'ordine però: a questo prezzo durerà pochissimo.

Eccezionale Mini PC ad alte prestazioni: a questo prezzo è un affare

L'ingombro è minimo, ridicolo. Puoi posizionarlo praticamente ovunque, basta attaccare un monitor (va bene anche una TV) all'ingresso HDMI, un mouse e una tastiera e sarai pronto.

Potrai da subito sfruttare la tua nuova macchina per intense sessioni di studio e lavoro, ma non solo: potrai anche godere delle forme di intrattenimento che ti piacciono di più.

A disposizione, hai tutte le forme di connettività che ti servono. Ci sono 4 porte USB (due tipo 3.0 e due tipo 3.0), una porta Ethernet per la connessione a Internet cablata, un ingresso per jack audio da 3,5 e non solo. Ci sono anche due ingressi HDMI, che ti permetteranno di collegare fino a ben 2 monitor contemporaneamente. Quando al wireless, c'è il WiFi dual band (2,4 Ghz e 5 Ghz) e anche il Bluetooth 4,2.

L'intero hardware è gestito alla perfezione dal processore Intel Atom E3950 e non dovrai preoccuparti di utilizzarlo per molte ore di fila. C'è un ottimo sistema di dissipazione del calore, che manterrà la macchina sempre alla giusta temperatura.

Insomma, questo mini PC è piccolo solo nelle dimensioni. Se cerchi potenza e prestazioni a un prezzo bassissimo, è il momento di fare un ottimo affare. Completa adesso l'ordine da Amazon per accaparrarti questo gioiellino a 169€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.