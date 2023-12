Mini PC da 512GB SSD e 64GB RAM a meno di 100€ su Amazon

Attiva il Coupon 40€ per acquistare il Mini PC UXX su Amazon a soli 92,99 euro, invece di 139,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione per assicurarsi un computer compatto, ma dalle prestazioni interessanti. Grazie al suo design minuscolo, lo installi direttamente dietro al monitor per non occupare spazio sulla scrivania. Perfetto a casa o in ufficio, lo puoi anche portare sempre con te. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime e puoi anche decidere di pagare a rate con Cofids.

Mini PC UXX: potenza e versatilità ultra compatti

Il Mini PC UXX è perfetto per lavoro, scuola e gaming. Le sue dotazioni garantiscono un’ottima versatilità e permettono di fare veramente di tutto. Il processore Celeron N3350 è veramente incredibile. Non solo offre funzionalità di tutto rispetto, ma assicura prestazioni fulminee. Inoltre, la scheda grafica supporta il collegamento a due display, per un’efficienza lavorativa ancora più ampia. Piccolo e leggero, sta in una tasca. Cosa stai aspettando?

Acquistalo subito a soli 92,99 euro, invece di 139,99 euro. Questo prezzo lo ottieni attivando il Coupon 40€ disponibile se sei cliente Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

