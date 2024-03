Mini motosega da 4" con 2 batterie in doppio sconto WOW (45€)

Se stai cercando un attrezzo che sia in grado di aiutarti nella potatura della siepe e delle piante e che possa tagliare facilmente i rami secchi, non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta imperdibile che ti propone oggi Amazon. Infatti, oggi avrai la possibilità di acquistare questa fantastica mini motosega da 4 pollici con 2 batterie in offerta al prezzo super conveniente di soli 44,99 euro invece di quasi 60 euro.

Per poter acquistare questo eccezionale prodotto al prezzo così basso, dovrai approfittare subito dello sconto del 17% e di un ulteriore sconto di 5 euro che potrai applicare tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Piccola ma estremamente potente, questa motosega a batteria è completa di un motore brushless e di una catena ad alta durezza, con una velocità della catena fulminea (7m/s).

Dunque, avrai la possibilità di tagliare in maniera facile e veloce anche il legno più duro. Compatta e leggera, con un peso di solo 1 kg, non manca l’importantissimo interruttore di sicurezza, posizionato su entrambi i lati, quindi è perfetta anche per i mancini.

Questo fantastico dispositivo, ti arriverà a casa completo di 2 batterie da 2000 mAh certificate FCC e CE con indicatore e un caricabatterie rapido da 1.5A. Quindi avrai la possibilità di utilizzare la mini motosega per 120 minuti di continuo. Oltre alla motosega con le 2 batterie, avrai anche 2 catene (una già installata), un caricabatterie, una spazzola, una bottiglia di lubrificante e gli utilissimi occhiali.

Insomma, un prodotto unico e da non perdere. Per questo motivo, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa mini motosega da 4″ con 2 batterie in offerta a poco meno di 45 euro.