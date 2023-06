Mini motosega a batteria (2x4000 mAh): doppio sconto TOP su Amazon (-52€)

Con l’arrivo del caldo, gli alberi del tuo giardino avrebbero bisogno di una bella sistemata? Non hai gli attrezzi giusti? Nessun problema, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questa fantastica mini motosega a batteria al prezzo super contenuto di soli 67,99 euro invece di 119,99 euro. Ebbene si, solo se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 27% e di un ulteriore sconto di 20 euro che potrai avere tramite coupon, avrai questo prodotto eccezionale al prezzo così basso.

Questa mini motosega, la più venduta su Amazon, sarà tua approfittando anche di tutti i vantaggi di Prime, della spedizione gratuita e sicura senza alcun costo aggiuntivo. Provvista di due batterie ad alta capacità da 8000 mAh (2 x 4000 mAh), avrai la possibilità di utilizzare la motosega per potatura per tutto il tempo che vorrai. Completa di garanzia a vita e sostituzione gratuita per te che sei cliente in Italia.

Con una grandezza di 6 pollici, questo dispositivo è completo di lubrificazione del serbatoio dell’olio così che la catena potrà essere lubrificata in maniera automatica. Il potente motore in rame puro da 900 W sarà in grado di arrivare ad una velocità che raggiunge i 7 m/s. Dunque, in circa 5 secondi potrai tagliare un ceppo di 4 pollici di diametro.

Le 2 batterie da 4000 mAh ti permetteranno di tagliare più di 100 pezzi di legno senza sosta e potrai ricaricarle una volta scariche. Con protezione da sovraccarico e temperatura la durata della vita di queste batterai sarà molto più lunga. Piccolo e maneggevole, questo strumento che ti aiuterà a sistemare il giardino è assolutamente imperdibile.

Corri su Amazon e acquista questa eccezionale mini motosega a batteria al prezzo di soli 67,99 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.