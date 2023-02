Mini lampione solare da giardino a 3€ su Amazon: sconto 60%, luce GRATIS

Un mini lampione solare da giardino ti permette di creare un punto luce ovunque desideri. Infatti, non solo funziona in autonomia, ma arriva anche con paletto da piantare nel terreno (o fissare a piacimento). Nessun bisogno di spendere in corrente elettrica: l’energia arriverà completamente gratis, direttamente dal sole.

Approfittando di un corposo sconto Amazon del 60%, la scorta da 8 pezzi puoi portarla a casa a 24€ invece di circa 60€. Praticamente, ogni unità la prendi a 3€: pochissimo! Per sfruttare l’offerta, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità in promozione è limitata.

La installi in un attimo, praticamente. Basterà solo prestare attenzione a lasciare che il pannello solare, alloggiato sulla parte alta della lampada, sia ben esposto alla luce solare durante il giorno. In questo modo, avrà la possibilità di ricaricare la batteria integrata e sarà poi quest’ultima – di notte – ad alimentare la luce LED. Insomma, avviene tutto assolutamente in automatico.

Una serie di unità di mini lampione solare perfetto per migliorare la visibilità di un vialetto, ad esempio, oppure per creare il giusto gioco di luci. Tutto spendendo zero in bolletta, grazie alla luce del sole. Risparmia prima e dopo e ottieni subito lo sconto del 60% su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne.

Ti accaparri 8 unità a 24€, 3€ per ognuna. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.