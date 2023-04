Mini HUB USB C 4 in 1, per appena 5€ è una svolta TITANICA

Un mini HUB USB C da portare sempre dietro così quando ne hai bisogno, lo hai a portata di mano. Sappiamo entrambi quanto è bello avere un laptop di ultima generazione, ma abbiamo capito che le case produttrici per renderli più sottili e leggeri hanno iniziato a eliminare delle caratteristiche anche importanti alle volte. Scommetto che più di una volta ti seri ritrovato con un classico USB in mano e la paura negli occhi quando hai realizzato che non potevi collegarlo.

Rendi la tua vita una passeggiata con questo gadget di cui non fare mai a meno. 4 in 1 te lo porti a casa ad appena 5,49€ con Amazon. Aggiungilo al tuo carrello e non te lo fare scappare.

Delle spedizioni non ti curare, come sempre se hai un abbonamento Amazon Prime sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Mini HUB USB C, tutto quello che devi sapere sul suo conto

Questo mini HUB USB C è semplicissimo da utilizzare. Una volta che lo colleghi alla porta del tuo laptop, svolti la giornata ottenendo 4 porte USB A in una volta sola. Piccolo quanto portatile, puoi averlo sempre dietro e tirarlo fuori ogni volta che ne hai bisogno.

In modo particolare ti offre:

3 porte USB 2.0;

1 porta USB 3.0.

Per quanto riguarda la compatibilità non avere dubbi: lo utilizzi su qualunque sistema operativo quindi sì, anche su MacOS senza alcun problema.

Non perdere questa occasione ma anzi, collegati al volo su Amazon dove ti aspetta il tuo mini HUB USB C a soli 5,49€. Un click e diventa tuo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite e rapide in tutta Italia con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.