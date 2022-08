Mini Hub da paura, 4 porte USB in più con appena 6€

Non farti più problemi se sul tuo computer non hai spazio a sufficienza per collegare tutte le periferiche di cui hai bisogno, con questo mini Hub hai la soluzione sotto mano.

Si tratta di un dispositivo veramente intelligente dal momento che ti permette di collegare ben quattro dispositivi USB in più in una sola mossa. Grazie al doppio sconto in corso su Amazon risparmi diversi euro, spunta il coupon immediatamente per portarlo a casa con soli €6,50.

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano se hai prime attivo sul tuo account.

Mini Hub da avere sempre dietro

viste le sue dimensioni veramente minime, questo mini Hub USB è facilissimo da avere sempre a portata di mano. Puoi infilarlo, ad esempio, nella borsa del tuo computer e non farne mai almeno anche quando non sei in casa.

Da utilizzare è semplicissimo dal momento che è compatibile con diversi sistemi operativi quindi sia con Windows che con Mac OS, per citartene due, non incontri intoppi.

Pensa che hai bisogno di una semplice porta USB per collegarlo, funziona dal primo momento e ti mette a disposizione tre porte USB 2.0 e una porta USB 3.0 per non scendere a compromessi. In questo modo puoi sfruttare quest’ultima per trasferire i dati e i file da una parte all’altra in modo velocissimo e senza problemi.

Insomma, come vedi è un prodotto eccezionale. Non perderlo ora che è in promozione su Amazon con un doppio sconto, Apri la pagina e spunta il coupon: lo porti a casa con soli €6,50. Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano Se hai un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.