Mini frigorifero (che può anche scaldare) in offerta su Amazon a soli 44€

Il Tiastar Mini è un moderno frigorifero portatile che si presenta come un compagno multifunzionale ideale per la tua casa, l’ufficio o la tua auto. Con una capacità di 4 litri, questo mini frigorifero è progettato per conservare cibo, bevande e persino prodotti per la cura della pelle, offrendo un’esperienza completa di rinfrescante comfort.

Oggi può essere tuo al prezzo scontato di 42,49€, grazie al coupon del 15% disponibile in occasione del Black Friday 2023 di Amazon.

Grazie alle sue dimensioni compatte, puoi facilmente trasportarlo ovunque desideri. Le dimensioni interne di 13,4×14,5×20 cm sono sufficienti per contenere fino a sei lattine, rendendolo perfetto per l’uso in camera da letto, in auto o sulla scrivania dell’ufficio.

Questo mini frigorifero offre versatilità grazie al suo interruttore di raffreddamento/riscaldamento situato sul retro. Puoi abbassare la temperatura a 18-22 ℃ al di sotto della temperatura ambiente per mantenere cibi e bevande freschi, o alzare la temperatura a 66 ℃ per mantenere caldi prodotti come cibi pronti e bevande calde.

La praticità è ulteriormente ampliata dalla presenza di due prese di corrente, sia AC che DC. Questo significa che puoi alimentare il mini frigorifero sia a casa che in auto, utilizzando il normale alimentatore (230 V) o il caricabatterie per auto (12 V).

Con il coupon sconto del 15%, il Tiastar Mini frigorifero portatile diventa un accessorio conveniente e pratico per mantenere al fresco le tue bevande preferite ovunque tu vada. Un compagno affidabile per mantenere la tua vita quotidiana più comoda e organizzata.

