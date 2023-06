Mini frigo Candy da 106 litri: sconto BOMBA del 17% su Amazon

Lo spazio in frigo, soprattutto con l’arrivo del caldo, non basta mai? Non sai dove conservare le tue bibite al fresco da poter offrire agli amici e partenti che ti vengono a trovare? Nessun problema, per fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo eccezionale mini frigo Candy da 106 litri al prezzo super conveniente di soli 159,90 euro invece di 191,50 euro.

Ebbene si, potrai acquistare questo ottimo elettrodomestico – dalla qualità sicuramente indiscutibile – al costo ribassato ma solamente se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto pazzesco del 17%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire della spedizione gratuita, senza costi aggiuntivi, super veloce e anche molto sicura.

Questo mini frigo, è perfetto per essere utilizzato in questo periodo e per non caricare eccessivamente il tuo frigo che utilizzi per tutto l’anno. Si sa, con l’arrivo del caldo afoso si è sempre alla ricerca di una bibita fresca ma, come spesso accade, non si ha abbastanza spazio dove conservare le bevande.

Con questo piccolo frigo, dalle dimensioni di soli 50 x 57 x 84 cm non avrai più problemi del genere e non dovrai preoccuparti di occupare uno spazio eccessivo in cucina. Perfetto anche per l’ufficio, questo elettrodomestico è molto silenzioso e non ti recherà alcun tipo di disturbo.

Grazie alla presenza di un sistema di ventilazione variabile potrai avere una temperatura più omogenea, così da poter conservare perfettamente gli alimenti e, ovviamente, non solo le bevande.

In base alle tue esigenze, potrai scegliere e impostare la temperatura che più desideri attraverso il sistema di controllo meccanico. Dunque, un prodotto utilissimo e imperdibile soprattutto a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo eccezionale mini frigo Candy da 106 litri scontato del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.