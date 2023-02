Mini drone per bambini Tomzon A23: il gioco giusto a soli 34,39€(-20%)

Sei alla ricerca di un nuovo gioco per i tuoi bambini che possa essere, al tempo stesso, utile e divertente? Allora non puoi non approfittare dell’offerta che ti propone oggi Amazon. Grazie allo sconto imperdibile del 20%, potrai acquistare questo fantastico Mini drone per bambini Tomzon A23 a soli 34,39 euro.

Estremamente facile da utilizzare, ti basterà lanciare in aria delicatamente il drone per far si che possa iniziare a volare. Con questo prodotto, potrai passare dei momenti spensierati con tutta la famiglia e i tuoi bambini si divertiranno un mondo.

Oltre ad avere il divertimento assicurato, questo Mini Drone sarà in grado di aiutare i più piccoli a sviluppare e rafforzare la coordinazione occhio-mano e la percezione della profondità. Il mini quadrirotore richiede solo 2 passaggi e sarà pronto per essere utilizzato.

I comandi sono molto facili da gestire, come il decollo e l’atterraggio, il mantenimento e la regolazione dell’altitudine e il controllo della direzione. Grazie alla funzione trim potrai avere anche un volo stabile. Per un’esperienza visiva ancora più emozionante, potrai far volare il drone al buio.

Infatti con la modalità luce come “Breathing Light” e “Fast Blinking” potrai far divertire i tuoi bambini con spettacolari giochi di luci. Gli effetti di luce con capovolgimento 3D, rotazione, cerchio o tre velocità regolabili, ti offriranno un’esperienza di volo piacevole.

Questo dispositivo di volo è provvisto di 2 batterie di alta qualità, che possono garantirti circa 18 minuti di autonomia e grazie ad un sistema di allarme equipaggiato, sarai avvisato quando la batteria sarà in procinto di scaricarsi durante il volo.

Dunque, si tratta di un prodotto eccezionale per i bambini da non lasciarsi scappare a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e concludere l’ordine che ti permetterà di acquistare Mini drone per bambini Tomzon A23 a soli 34,39 euro. Lo sconto del 20% potrebbe terminare a breve, affrettati prima che sia troppo tardi.

