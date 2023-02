Mini drone per bambini: il regalo perfetto ti costa solo 25€ (Amazon)

Questo mini drone giocattolo per bambini è un’idea regalo perfetta per sorprendere i più piccoli con un oggetto di moda fatto su misura per loro. Oggi su Amazon ti costa soltanto 25 euro in offerta, con spedizione e consegna immediato.

Realizzato in plastica morbida ed elastica, questo drone è dotato anche di telaio di protezione dell’elica per assicurarsi che rimanga protetto anche nel caso dovesse scontrarsi con qualcosa.

Mini drone per bambini: l’offerta a sorpresa di Amazon

Il telecomando incluso nella confezione permette ai più piccoli di divertirsi nel modo che preferiscono: una fantastica illuminazione a LED lo rende spettacolare da vedere, mentre la modalità a 3 velocità permette di personalizzare al massimo l’esperienza di volo.

Il controllo del drone è molto facilitato visto il target di riferimento e permette di gestire facilmente la direzione del velivolo senza preoccuparsi di perderlo. Decollo e atterraggio sono gestibili con un pulsante, mentre l’altezza si misura autonomamente per evitare che finisca troppo lontano.

Dal design compatto e leggero, il drone è progettato per volare anche negli interni, avendo cura ovviamente di fare attenzione. Le dimensioni sono talmente compatte che si può portarlo facilmente con sé anche in tasca.

Sfrutta quindi l’offerta di Amazon per fare questo incredibile regalo: ti costa solo 25 euro e avrai la possibilità di sorprendere con qualcosa di unico nel suo genere.

