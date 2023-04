Mini depuratore: rende potabile qualsiasi tipo di acqua e lo tieni in tasca

Se sei alla ricerca di un filtro per l’acqua portatile per le tue attività all’aperto, non perdere l’offerta del 6% sul filtro acqua emergenza, disponibile su Amazon a soli 22,31€! Questo mini depuratore d’acqua è veramente incredibile e permette di bere, al bisogno, qualsiasi tipo di acqua inquinata, rendendola pura e potabile.

Ecco le 5 caratteristiche principali del filtro che lo rendono un prodotto unico nel suo genere ed estremamente efficace:

Rimuove il 99,9999% dei batteri presenti nell’acqua, come salmonella, colera ed E. coli.

Rimuove il 99,99% dei parassiti dei protozoi trasportati dall’acqua, come la giardia e il cryptosporidium.

Filtra efficacemente fino a 1.500 litri (396 galloni) di acqua contaminata in acqua potabile sicura, senza l’utilizzo di iodio, cloro o altri prodotti chimici aggressivi.

Viene fornito con un moschettone, specchio di segnalazione, tubo di prolunga, fischietto per orsi e bussola.

Leggero e compatto, misura solo 20*3 cm e pesa meno di 90 grammi.

Questo filtro per l’acqua portatile è ideale per il campeggio, l’arrampicata, l’escursionismo, la caccia e le escursioni zaino in spalla. Il filtro è un innovativo purificatore d’acqua, che rimuove sporco e contaminanti da fiumi, stagni, insenature, pozzanghere di fango. Inoltre, il materiale del filtro corrisponde agli standard EPA, FDA, OMS Standard per uso alimentare. La durata di conservazione del filtro è di 5 anni.

Non perdere l’offerta del 6% sul filtro acqua d’emergenza, disponibile su Amazon a soli 22,31€, e goditi l’acqua potabile sicura ovunque tu vada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.