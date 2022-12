Mini decoder DVB-T2 che SCOMPARE alla vista: prezzo irrisorio

Vuoi cambiare decoder con uno che prenda meglio il segnale e che magari sia più piccolo e meno visibile di quello che hai già? Allora il mini decoder DVB-T2 di Leelbox fa proprio al caso tuo.

Un mini decoder dal grande potenziale con Leelbox

Dalle dimensioni super ridotte, questo fantastico mini decoder DVB-T2di Leelbox è perfetto per guardare i tuoi programmi TV preferiti con una risoluzione FULL HD. Di addio a quel vecchio decoder che prende polvere e occupa troppo spazio, adesso questo modello potrai collegarlo e tenerlo tranquillamente nascosto dietro alla tua televisione.

Per installarlo basterà infatti: attaccarlo alla televisione tramite cavo HDMI, collegarlo alla presa di corrente o di alimentazione USB e inserire il connettore all’antenna; super facile e in pochi secondi sei pronto per guardare i tuoi programmi preferiti. Naturalmente ti verrà fornito con cavi che ti serviranno, un telecomando e un manuale d’istruzioni.

Un ulteriore punto forte di questo decoder è il fatto che puoi collegarci un hard disk esterno o una penna USB per poter riprodurre i tuoi file multimediali. Ma non solo, registra i programmi o le partite per poterle riguardare quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.