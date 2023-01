Mini Decoder che SCOMPARE alla vista: prezzo regalo su Amazon

Hai il televisore affisso al muro e un lungo filo antiestetico che lo collega al decoder? Digli addio e acquista questo piccolo e pratico Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 che scompare letteralmente alla vista.

Un mini decoder nascosto dietro la televisione grazie a Dcolor

Quante volte hai guardato quel vecchio decoder accanto al televisore e ti sei domandato perché non fosse più piccolo e indiscreto oppure hai cercato di nasconderlo dietro vasi e libri? Da oggi finalmente potrai toglierlo da sotto la tua vista rimpiazzandolo con questo Decoder Digitale Terrestre DVB-T2. Sarà perfetto per guardare i tuoi programmi TV preferiti senza averlo in bella vista sul tuo mobile.

Attaccalo direttamente dietro il televisore collegandolo in pochi secondi per cominciare a guardare i tuoi canali preferiti. L’installazione è molto semplice basterà infatti attaccarlo alla televisione tramite cavo HDMI ed USB, per alimentarlo, e inserire il connettore all’antenna e sei pronto in un batter d’occhio.

La particolarità di questo decoder è il fatto che puoi collegare un hard disk esterno o una penna USB in modo da poter registrare direttamente dalla TV i tuoi programmi preferiti in modo da poterli riguardare in qualsiasi momento tu voglia. Naturalmente insieme a questo dispositivo riceverai anche un telecomando per poterlo utilizzare in tutta comodità dal tuo divano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.